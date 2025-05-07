Житель ХМАО отсудил у турецкой авиакомпании стоимость билетов до Мексики

Житель Когалыма (ХМАО) отсудил у авиакомпании «Турецкие авиалинии» стоимость билетов по маршруту Стамбул-Мехико. Об этом сообщает Роспотребнадзор Югры.
«Жителя Когалыма не пустили на рейс Стамбул-Мехико, сославшись на несоблюдение „Общих требований к въезду в Мексику“. Стоимость билетов — почти 107 тысяч рублей, возместили частично — чуть больше 11 тысяч рублей, что послужило поводом для обращения югорчанина в суд», — следует из сообщения ведомства.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что пассажир выполнил все требования для въезда в Мексику, включая наличие приглашения от принимающей стороны и обратного билета. Однако, авиакомпания отказала в посадке на рейс, не предоставив пассажиру полную и достоверную информацию об оказываемых услугах и ограничениях, а также конкретных причинах отказа.
Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с авиакомпании оставшуюся сумму стоимости билета — 95 750 рублей. При этом иск югорчанина о компенсации морального вреда и возмещении убытков был отклонен.
Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО обязал Федеральную пассажирскую компанию выплатить югорской семье более 283 тысяч рублей. Иск был связан с невыносимыми условиями поездки на юг.
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