В Ханты-Мансийске обновят биатлонный центр

Власти ХМАО планируют летом 2025 года провести масштабную модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Елена Майер агентству ТАСС.
«Правительство Югры поддержало инициативу АУ „ЮграМегаСпорт“ о выделении средств на проведение работ в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, которые запланированы на лето 2025 года. На объекте будет заменено асфальтовое покрытие по всей ширине на круге 3,3 км, что позволит спортсменам безопасно проводить тренировки на лыжероллерах, снизит травматизм, обеспечит комфортное прохождение трассы и улучшит их спортивные результаты», — рассказала Майер.
Она отметила, что также будет проведен ремонт зданий и сооружений центра. Заменят ливневую канализацию и систему озвучивания стадиона. По словам Майер, обновленная инфраструктура позволит улучшить организацию крупных соревнований и повысит качество подготовки атлетов.
Директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух уточнила, что модернизация подобных спортивных объектов — это масштабная задача с множеством этапов, поэтому власти подходят к ней комплексно. Она подчеркнула, что после обновления центр станет более привлекательным для спортивных туристов и любителей активных видов отдыха, что создаст дополнительные возможности для популяризации зимних видов спорта и развития спортивной индустрии региона.
Ранее URA.RU писало, что в нескольких городах ХМАО постоят разных спортивные объекты. В частности, в Ханты-Мансийске модернизируют Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс».
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