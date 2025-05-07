Дочь ветерана Великой Отечественной войны из ХМАО сделала распаковку подарка, который подготовили на День Победы окружные власти. Она поделилась роликом с пользователями социальных сетей.
«Смотри, коробка тяжелая! Здесь и мармелад, и оленина с кедровым орехом, и грибы, и варенье из земляники, и даже плед с подушками с орнаментами Югры. Очень приятно!» — комментирует женщина, доставая из коробки один предмет за другим. Видео размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Содержимое подарка впечатлило женщину своим разнообразием и подчеркнуто региональным колоритом. В коробке были мясные деликатесы — колбасы из оленины, в том числе с кедровым орехом, тушеная оленина и томленое мясо лося. Среди рыбных продуктов — обжаренный в томатном соусе муксун и сырок в желе. Для приготовления супа положили сушеные белые грибы.
Также в наборе оказались сладости: мармелад со вкусом дикой голубики, несколько видов варенья — из земляники, дикой голубики, морошки с апельсином и протертой с сахаром брусники, конфитюры из клюквы и черники, облепихи, клюква в шоколадной глазури, а также ремесленный шоколад с этническими орнаментами и надписью «Сургут». Дополняли его витаминный чай из иван-чая, шиповника, черноплодной рябины, листьев смородины и малины, очищенные кедровые орешки и их же вариация в сосновом сиропе.
Отличным украшением набора стали плотный двухслойный плед и две декоративные подушки. На них изображены северные олени с надписью «Югра согревает».
«Ветеранам ХМАО вручено порядка 700 подарков. Коробка с продуктами и плед с подушками», — сообщил источник URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Югре к 80-й годовщине Победы единовременные выплаты получили участники и инвалиды войны, их вдовы, а также другие льготники. В зависимости от статуса суммы составили 80 и 55 тысяч рублей.
Автор видео: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
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