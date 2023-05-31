Прокуратура ХМАО уличила «Томскнефть» в нарушении правил добычи полезных ископаемых

01 июня 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура обвинила «Томскнефть» в нерациональном пользовании недрами Фото: media.gazprom-neft.ru Природоохранная прокуратура уличила «Томскнефть» в нарушении правил добычи полезных ископаемых на территории округа. На сайте ведомства уточняется, что компания не ликвидировала горные выработки после работы на Вахском месторождении. «АО „Томскнефть“ ВНК осуществляло разработку карьеров песка и грунта Вахского месторождения. После завершения добывающих работ в нарушение требований действующего законодательства не произведена ликвидация образованных в результате пользования недрами горных выработок», — указано на сайте прокуратуры. Прокуратура подала иск на нефтедобывающее предприятие, обвинив его в нерациональном пользовании недрами. По требованию суда компания устранила нарушения. Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» из-за загрязнения окружающей среды. Нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.

Природоохранная прокуратура уличила «Томскнефть» в нарушении правил добычи полезных ископаемых на территории округа. На сайте ведомства уточняется, что компания не ликвидировала горные выработки после работы на Вахском месторождении. «АО „Томскнефть“ ВНК осуществляло разработку карьеров песка и грунта Вахского месторождения. После завершения добывающих работ в нарушение требований действующего законодательства не произведена ликвидация образованных в результате пользования недрами горных выработок», — указано на сайте прокуратуры. Прокуратура подала иск на нефтедобывающее предприятие, обвинив его в нерациональном пользовании недрами. По требованию суда компания устранила нарушения. Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» из-за загрязнения окружающей среды. Нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.