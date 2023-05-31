31 мая 2023

Прокуратура ХМАО уличила «Томскнефть» в нарушении правил добычи полезных ископаемых

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть, буровая вышка
Прокуратура обвинила «Томскнефть» в нерациональном пользовании недрами Фото:

Природоохранная прокуратура уличила «Томскнефть» в нарушении правил добычи полезных ископаемых на территории округа. На сайте ведомства уточняется, что компания не ликвидировала горные выработки после работы на Вахском месторождении.

«АО „Томскнефть“ ВНК осуществляло разработку карьеров песка и грунта Вахского месторождения. После завершения добывающих работ в нарушение требований действующего законодательства не произведена ликвидация образованных в результате пользования недрами горных выработок», — указано на сайте прокуратуры.

Прокуратура подала иск на нефтедобывающее предприятие, обвинив его в нерациональном пользовании недрами. По требованию суда компания устранила нарушения.

Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» из-за загрязнения окружающей среды. Нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.

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Природоохранная прокуратура уличила «Томскнефть» в нарушении правил добычи полезных ископаемых на территории округа. На сайте ведомства уточняется, что компания не ликвидировала горные выработки после работы на Вахском месторождении. «АО „Томскнефть“ ВНК осуществляло разработку карьеров песка и грунта Вахского месторождения. После завершения добывающих работ в нарушение требований действующего законодательства не произведена ликвидация образованных в результате пользования недрами горных выработок», — указано на сайте прокуратуры. Прокуратура подала иск на нефтедобывающее предприятие, обвинив его в нерациональном пользовании недрами. По требованию суда компания устранила нарушения. Ранее URA.RU писало, что природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» из-за загрязнения окружающей среды. Нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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