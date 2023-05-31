Челябинск лидирует по количеству онкозаболеваний среди городов РФ

01 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

В Челябинской области чаще всего диагностируют рак кожи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске уровень онкозаболеваний выше, чем в целом по России. Риски повышаются к 40, снижаются к 70 годам. Об этом в прямом эфире рассказал главный внештатный онколог минздрава региона Дмитрий Ростовцев. «Онкологические заболевания в Челябинске встречаются чаще, чем в целом по России. Особенно это касается рака шейки матки. Челябинск в данном случае впереди многих регионов, если не всех», — сообщил Ростовцев на пресс-конференции «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс». По словам Ростовцева, спровоцировать онкозаболевания могут курение, вирусные инфекции, такие как папиллома, ковид, вич, работа на вредных производствах. На данный момент в Челябинской области создаются центры амбулаторно-онкологической помощи, где можно быстро и совершенно бесплатно пройти обследования. В регионе таких центров 12, а к 2024 году количество возрастет до 16. Все созданные Центры оснащены высокотехнологичным оборудованием.

В Челябинске уровень онкозаболеваний выше, чем в целом по России. Риски повышаются к 40, снижаются к 70 годам. Об этом в прямом эфире рассказал главный внештатный онколог минздрава региона Дмитрий Ростовцев. «Онкологические заболевания в Челябинске встречаются чаще, чем в целом по России. Особенно это касается рака шейки матки. Челябинск в данном случае впереди многих регионов, если не всех», — сообщил Ростовцев на пресс-конференции «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс». По словам Ростовцева, спровоцировать онкозаболевания могут курение, вирусные инфекции, такие как папиллома, ковид, вич, работа на вредных производствах. На данный момент в Челябинской области создаются центры амбулаторно-онкологической помощи, где можно быстро и совершенно бесплатно пройти обследования. В регионе таких центров 12, а к 2024 году количество возрастет до 16. Все созданные Центры оснащены высокотехнологичным оборудованием.