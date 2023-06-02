Советник Залужного пригрозил новыми нападениями на Россию

02 июня 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

У Украины, вероятно, есть план для отвлечения внимания от основного направления наступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главнокомандующего армии Украины Валерия Залужного Виктор Назаров заявил, что атак по территориям России станет больше. Он также отметил, что Украина могла разработать специальный военный план, в котором есть отвлекающие маневры. «Все военные позиции в России являются законными целями», — заявил Виктор Назаров в интервью испанской газете Mundo. Он также отметил, что Киев мог разработать специальный план контрнаступления. Согласно ему, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отвлекать внимание от основного направления наступления. Виктор Назаров предположил, что недавняя атака беспилотников по Москве могла входить в этот план.

Советник главнокомандующего армии Украины Валерия Залужного Виктор Назаров заявил, что атак по территориям России станет больше. Он также отметил, что Украина могла разработать специальный военный план, в котором есть отвлекающие маневры. «Все военные позиции в России являются законными целями», — заявил Виктор Назаров в интервью испанской газете Mundo. Он также отметил, что Киев мог разработать специальный план контрнаступления. Согласно ему, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отвлекать внимание от основного направления наступления. Виктор Назаров предположил, что недавняя атака беспилотников по Москве могла входить в этот план.