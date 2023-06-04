Школьники из Челябинска и Перми вышли в финал всероссийского конкурса

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Финалисты встретятся осенью в Москве, чтобы выявить шестерых победителей Фото:

Школьник из Челябинской области и ученик школы в Пермском крае стали финалистами всероссийского литературного конкурса «Класс». Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе конкурса.

«В этот раз особенно отличились на конкурсе „Класс!“ регионы, которые участвуют в конкурсе с момента его основания — Москва, Санкт-Петербург и Пермь: все три региональных победителя из этих регионов-участников прошли в следующий этап», — сообщили в пресс-службе конкурса «Класс». Кроме этого в финал вышел школьник из Челябинской области.

В конкурсе участвуют учащиеся 8-11 классов, задача проекта — выявить и поддержать молодых авторов, которые пишут художественную прозу. Всего в финал вышло 50 учеников со всей России, дети встретятся осенью в Москве, чтобы выявить шестерых победителей.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Хрулев из Чернушки Пермского края принял участие в шоу «Голос. Дети». По словам школьника, ему удалось попасть в последний выпуск «Слепых прослушиваний».

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Школьник из Челябинской области и ученик школы в Пермском крае стали финалистами всероссийского литературного конкурса «Класс». Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе конкурса. «В этот раз особенно отличились на конкурсе „Класс!“ регионы, которые участвуют в конкурсе с момента его основания — Москва, Санкт-Петербург и Пермь: все три региональных победителя из этих регионов-участников прошли в следующий этап», — сообщили в пресс-службе конкурса «Класс». Кроме этого в финал вышел школьник из Челябинской области. В конкурсе участвуют учащиеся 8-11 классов, задача проекта — выявить и поддержать молодых авторов, которые пишут художественную прозу. Всего в финал вышло 50 учеников со всей России, дети встретятся осенью в Москве, чтобы выявить шестерых победителей. Ранее URA.RU сообщало, что Максим Хрулев из Чернушки Пермского края принял участие в шоу «Голос. Дети». По словам школьника, ему удалось попасть в последний выпуск «Слепых прослушиваний».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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