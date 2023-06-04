Синоптики предупредили о ночных похолоданиях в Кургане

«Гисметео»: с 12 июня ночные температуры в Кургане опустятся до +6 градусов

05 июня 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

В Кургане жара сменится похолоданием Фото: Московец Илья © URA.RU В Кургане с 12 июня ночью похолодает до +6 градусов. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «В понедельник, 5 июня, в Кургане днем потеплеет до +37 градусов. 6 июня температура воздуха опустится до +31 градуса», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ближайший дождь в Кургане прогнозируется на среду, 7 июня. В этот день в городе похолодает до +20 градусов днем и +14 градусов ночью. С 8 по 11 июня в Кургане дневные температуры составят +25 градусов, а по ночам будет прохладно до +11 градусов. Во все дни ожидается пасмурная и ветреная погода. В понедельник, 12 июня, в Кургане начнется дождь, который продлится три дня. В среду, 14 июня, он прогнозируется особенно сильный и будет сопровождаться ветром. Температура воздуха в эти дни упадет до +16, +21 градуса днем, и +6, +10 градуса ночью. Ранее telegram-канал «МЧС Курганская область» сообщил о дождях и грозах в Курганской области. 5 июня прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами кратковременный дождь, гроза.

В Кургане с 12 июня ночью похолодает до +6 градусов. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «В понедельник, 5 июня, в Кургане днем потеплеет до +37 градусов. 6 июня температура воздуха опустится до +31 градуса», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ближайший дождь в Кургане прогнозируется на среду, 7 июня. В этот день в городе похолодает до +20 градусов днем и +14 градусов ночью. С 8 по 11 июня в Кургане дневные температуры составят +25 градусов, а по ночам будет прохладно до +11 градусов. Во все дни ожидается пасмурная и ветреная погода. В понедельник, 12 июня, в Кургане начнется дождь, который продлится три дня. В среду, 14 июня, он прогнозируется особенно сильный и будет сопровождаться ветром. Температура воздуха в эти дни упадет до +16, +21 градуса днем, и +6, +10 градуса ночью. Ранее telegram-канал «МЧС Курганская область» сообщил о дождях и грозах в Курганской области. 5 июня прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами кратковременный дождь, гроза.