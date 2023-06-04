Рабочий из Магнитогорска 20 раз выстрелил фейерверком по военному комиссариату

Задержанным ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) диверсантом оказался рабочий одного из предприятий. По данным URA.RU, он выпустил 20 залпов фейерверка по зданию военного комиссариата.
«Мужчина пришел к зданию военкомата ночью и открыл стрельбу из фейерверка. Всего было выпущено 20 залпов. После пироман скрылся с места преступления», — рассказал источник.
URA.RU связалось с транспортной полицией по УрФО. Там от комментариев воздержались.
Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта. По версии следствия, он также причастен к диверсии на участке Южно-Уральской железной дороги. Рабочий действовал по наводке украинских спецслужб.
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