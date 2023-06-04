04 июня 2023

Рабочий из Магнитогорска 20 раз выстрелил фейерверком по военному комиссариату

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на День защитника Отечества. Екатеринбург, салют, фейерверк
Мужчина пытался поджечь здание военкомата Фото:

Задержанным ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) диверсантом оказался рабочий одного из предприятий. По данным URA.RU, он выпустил 20 залпов фейерверка по зданию военного комиссариата.

«Мужчина пришел к зданию военкомата ночью и открыл стрельбу из фейерверка. Всего было выпущено 20 залпов. После пироман скрылся с места преступления», — рассказал источник.

URA.RU связалось с транспортной полицией по УрФО. Там от комментариев воздержались.

Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта. По версии следствия, он также причастен к диверсии на участке Южно-Уральской железной дороги. Рабочий действовал по наводке украинских спецслужб.

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Задержанным ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) диверсантом оказался рабочий одного из предприятий. По данным URA.RU, он выпустил 20 залпов фейерверка по зданию военного комиссариата. «Мужчина пришел к зданию военкомата ночью и открыл стрельбу из фейерверка. Всего было выпущено 20 залпов. После пироман скрылся с места преступления», — рассказал источник. URA.RU связалось с транспортной полицией по УрФО. Там от комментариев воздержались. Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта. По версии следствия, он также причастен к диверсии на участке Южно-Уральской железной дороги. Рабочий действовал по наводке украинских спецслужб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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