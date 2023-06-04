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Следователи проверяют пермского воспитателя, обвиняемого в истязании детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В издевательствах над детьми воспитателя обвиняют родители Фото:

В Перми следователи проверяют сообщения СМИ об издевательствах над детьми со стороны воспитателя в одном из детсадов города. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю

«Следственными органами по размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — говорится на сайте. Проверка находится на контроле руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что воспитателя детсада №419 в Перми в истязаниях над детьми обвиняют родители подопечных, посещающих детский сад. По словам возмущенных горожан, педагог бьет детей, кричит и психологически унижает. В департаменте образования уже начали проверку.

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В Перми следователи проверяют сообщения СМИ об издевательствах над детьми со стороны воспитателя в одном из детсадов города. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю «Следственными органами по размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — говорится на сайте. Проверка находится на контроле руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Ранее URA.RU рассказывало, что воспитателя детсада №419 в Перми в истязаниях над детьми обвиняют родители подопечных, посещающих детский сад. По словам возмущенных горожан, педагог бьет детей, кричит и психологически унижает. В департаменте образования уже начали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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