Следователи проверяют пермского воспитателя, обвиняемого в истязании детей

В Перми следователи проверяют сообщения СМИ об издевательствах над детьми со стороны воспитателя в одном из детсадов города. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю
«Следственными органами по размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — говорится на сайте. Проверка находится на контроле руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина.
Ранее URA.RU рассказывало, что воспитателя детсада №419 в Перми в истязаниях над детьми обвиняют родители подопечных, посещающих детский сад. По словам возмущенных горожан, педагог бьет детей, кричит и психологически унижает. В департаменте образования уже начали проверку.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.