31 мая 2023

В мэрии Перми проверяют детский сад, воспитателя которого обвиняют в насилии над детьми

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
Родители дошкольников обвинили воспитателя в избиении их детей Фото:

Департамент образования начал проверку после того, как родители обвинили воспитательницу пермского детсада № 419 в избиении их детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данному случаю начата проверка. Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева взяла вопрос на личный контроль», — пояснили в департаменте.

По словам родителей, педагог систематически ударяла дошкольников во время занятий, а также кричала и употребляла нецензурную лексику. По словам родителей, руководство детского сада обещало уволить педагога, но оказалось, что женщину просто перевели в другую группу.

В департаменте образования отметили, что любые подозрения в насилии над детьми — повод срочно сообщить об этом в компетентные органы. Если подобные случаи родители подозревают в образовательных учреждениях, то следует обращаться в департамент образования по телефону 212-70-50 или на официальный сайт ведомства.

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Департамент образования начал проверку после того, как родители обвинили воспитательницу пермского детсада № 419 в избиении их детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «По данному случаю начата проверка. Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева взяла вопрос на личный контроль», — пояснили в департаменте. По словам родителей, педагог систематически ударяла дошкольников во время занятий, а также кричала и употребляла нецензурную лексику. По словам родителей, руководство детского сада обещало уволить педагога, но оказалось, что женщину просто перевели в другую группу. В департаменте образования отметили, что любые подозрения в насилии над детьми — повод срочно сообщить об этом в компетентные органы. Если подобные случаи родители подозревают в образовательных учреждениях, то следует обращаться в департамент образования по телефону 212-70-50 или на официальный сайт ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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