В мэрии Перми проверяют детский сад, воспитателя которого обвиняют в насилии над детьми

01 июня 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Родители дошкольников обвинили воспитателя в избиении их детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент образования начал проверку после того, как родители обвинили воспитательницу пермского детсада № 419 в избиении их детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «По данному случаю начата проверка. Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева взяла вопрос на личный контроль», — пояснили в департаменте. По словам родителей, педагог систематически ударяла дошкольников во время занятий, а также кричала и употребляла нецензурную лексику. По словам родителей, руководство детского сада обещало уволить педагога, но оказалось, что женщину просто перевели в другую группу. В департаменте образования отметили, что любые подозрения в насилии над детьми — повод срочно сообщить об этом в компетентные органы. Если подобные случаи родители подозревают в образовательных учреждениях, то следует обращаться в департамент образования по телефону 212-70-50 или на официальный сайт ведомства.

Департамент образования начал проверку после того, как родители обвинили воспитательницу пермского детсада № 419 в избиении их детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «По данному случаю начата проверка. Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева взяла вопрос на личный контроль», — пояснили в департаменте. По словам родителей, педагог систематически ударяла дошкольников во время занятий, а также кричала и употребляла нецензурную лексику. По словам родителей, руководство детского сада обещало уволить педагога, но оказалось, что женщину просто перевели в другую группу. В департаменте образования отметили, что любые подозрения в насилии над детьми — повод срочно сообщить об этом в компетентные органы. Если подобные случаи родители подозревают в образовательных учреждениях, то следует обращаться в департамент образования по телефону 212-70-50 или на официальный сайт ведомства.