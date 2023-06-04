В Челябинской области сожгли партию семян помидоров, зараженных опасным вирусом

В Челябинской области обнаружили партию семян томатов, зараженных опасным для урожая вирусом Вироидом веретиновидным. О том, что собственник партии сжег зараженные семена, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На складе выявлен вирус Вироида веретеновидности клубней картофеля, также распространяющегося на томаты. Семена томата происхождением из КНР были ввезены из Чехии. Вирус подтвердили в лаборатории, собственнику семян предписали утилизировать продукцию. Он уничтожил их сжиганием», — уточнили в ведомстве.
Распространение обычно происходит через семена. У томатов вирус проявляется в чахлом росте и кустистости верхушки. Листья становятся фиолетовыми или желтыми, плоды вырастают маленькими, твердыми и темно-зелеными. У картофеля меняется цвет листьев, клубни уменьшаются и становятся вытянутыми.
Собственник сжег партию 5 июня. Шесть килограммов семян планировали расфасовать в пакетики по 25 штук (0,1 грамма).
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