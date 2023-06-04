В Челябинской области сожгли партию семян помидоров, зараженных опасным вирусом

05 июня 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Вирус слабо проявляется на первых всходах, прогрессируя у следующих поколений Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области обнаружили партию семян томатов, зараженных опасным для урожая вирусом Вироидом веретиновидным. О том, что собственник партии сжег зараженные семена, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На складе выявлен вирус Вироида веретеновидности клубней картофеля, также распространяющегося на томаты. Семена томата происхождением из КНР были ввезены из Чехии. Вирус подтвердили в лаборатории, собственнику семян предписали утилизировать продукцию. Он уничтожил их сжиганием», — уточнили в ведомстве. Распространение обычно происходит через семена. У томатов вирус проявляется в чахлом росте и кустистости верхушки. Листья становятся фиолетовыми или желтыми, плоды вырастают маленькими, твердыми и темно-зелеными. У картофеля меняется цвет листьев, клубни уменьшаются и становятся вытянутыми. Собственник сжег партию 5 июня. Шесть килограммов семян планировали расфасовать в пакетики по 25 штук (0,1 грамма).

В Челябинской области обнаружили партию семян томатов, зараженных опасным для урожая вирусом Вироидом веретиновидным. О том, что собственник партии сжег зараженные семена, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На складе выявлен вирус Вироида веретеновидности клубней картофеля, также распространяющегося на томаты. Семена томата происхождением из КНР были ввезены из Чехии. Вирус подтвердили в лаборатории, собственнику семян предписали утилизировать продукцию. Он уничтожил их сжиганием», — уточнили в ведомстве. Распространение обычно происходит через семена. У томатов вирус проявляется в чахлом росте и кустистости верхушки. Листья становятся фиолетовыми или желтыми, плоды вырастают маленькими, твердыми и темно-зелеными. У картофеля меняется цвет листьев, клубни уменьшаются и становятся вытянутыми. Собственник сжег партию 5 июня. Шесть килограммов семян планировали расфасовать в пакетики по 25 штук (0,1 грамма).