04 июня 2023

В Челябинской области сожгли партию семян помидоров, зараженных опасным вирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второй очереди инновационного тепличного комплекса «УГМК-Агро». Свердловская область, поселок Садовый, помидоры, урожай, огород, теплица
Вирус слабо проявляется на первых всходах, прогрессируя у следующих поколений Фото:

В Челябинской области обнаружили партию семян томатов, зараженных опасным для урожая вирусом Вироидом веретиновидным. О том, что собственник партии сжег зараженные семена, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На складе выявлен вирус Вироида веретеновидности клубней картофеля, также распространяющегося на томаты. Семена томата происхождением из КНР были ввезены из Чехии. Вирус подтвердили в лаборатории, собственнику семян предписали утилизировать продукцию. Он уничтожил их сжиганием», — уточнили в ведомстве.

Распространение обычно происходит через семена. У томатов вирус проявляется в чахлом росте и кустистости верхушки. Листья становятся фиолетовыми или желтыми, плоды вырастают маленькими, твердыми и темно-зелеными. У картофеля меняется цвет листьев, клубни уменьшаются и становятся вытянутыми.

Собственник сжег партию 5 июня. Шесть килограммов семян планировали расфасовать в пакетики по 25 штук (0,1 грамма).

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В Челябинской области обнаружили партию семян томатов, зараженных опасным для урожая вирусом Вироидом веретиновидным. О том, что собственник партии сжег зараженные семена, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На складе выявлен вирус Вироида веретеновидности клубней картофеля, также распространяющегося на томаты. Семена томата происхождением из КНР были ввезены из Чехии. Вирус подтвердили в лаборатории, собственнику семян предписали утилизировать продукцию. Он уничтожил их сжиганием», — уточнили в ведомстве. Распространение обычно происходит через семена. У томатов вирус проявляется в чахлом росте и кустистости верхушки. Листья становятся фиолетовыми или желтыми, плоды вырастают маленькими, твердыми и темно-зелеными. У картофеля меняется цвет листьев, клубни уменьшаются и становятся вытянутыми. Собственник сжег партию 5 июня. Шесть килограммов семян планировали расфасовать в пакетики по 25 штук (0,1 грамма).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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