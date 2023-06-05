Пропавшую в Челябинске 5-летнюю девочку нашли спустя полтора месяца

Сейчас ребенка уже вернули в Челябинск Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция отыскала 5-летнюю девочку из Челябинска. Ребенка нашли живым и здоровым в другом регионе, сообщили 5 июня URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. Резонансное дело о похищении было возбуждено в апреле.

«Ситуацию взял на контроль начальник полицейского главка Михаил Скоков, был проведен большой объем аналитической и оперативной работы. Помощь коллегам из УМВД России по Челябинску оказывали опытные сотрудники оперативных служб главка. В поисках ребенка полицейские выезжали в несколько регионов России, опрашивали десятки людей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В итоге девочка была найдена далеко за пределами Челябинской области. Сейчас ее привезли в Челябинск вместе с людьми, у которых она проживала все это время.

Об исчезновении ребенка стало известно в апреле: сотрудники опеки приехали за девочкой, чтобы оформить документы о помещении в приют для сирот. Однако ребенка не обнаружили, после чего передали информацию в правоохранительные органы.