В Челябинске из интерната похитили малолетнюю девочку

В Челябинске из дома-интерната для детей-сирот похитили пятилетнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по факту преступления возбуждено уголовное дело.
«В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что распоряжением администрации Челябинска несовершеннолетняя находилась на полном государственном обеспечении, определена в организацию для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в указанном учреждении малолетняя фактически не находилась», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
По данным URA.RU, девочка пропала из интерната еще в середине августа 2021 года. По подозрению в похищении ребенка задержана местная жительница. В порядке статьи 91 УПК она водворена и изолятор временного содержания, проверена по всем базам и учетам.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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