25 апреля 2023

В Челябинске из интерната похитили малолетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, детские руки, ребенок, бабушка внук
Девочка находится вне приюта с августа 2021 года Фото:

В Челябинске из дома-интерната для детей-сирот похитили пятилетнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что распоряжением администрации Челябинска несовершеннолетняя находилась на полном государственном обеспечении, определена в организацию для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в указанном учреждении малолетняя фактически не находилась», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

По данным URA.RU, девочка пропала из интерната еще в середине августа 2021 года. По подозрению в похищении ребенка задержана местная жительница. В порядке статьи 91 УПК она водворена и изолятор временного содержания, проверена по всем базам и учетам.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске из дома-интерната для детей-сирот похитили пятилетнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по факту преступления возбуждено уголовное дело. «В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что распоряжением администрации Челябинска несовершеннолетняя находилась на полном государственном обеспечении, определена в организацию для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в указанном учреждении малолетняя фактически не находилась», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. По данным URA.RU, девочка пропала из интерната еще в середине августа 2021 года. По подозрению в похищении ребенка задержана местная жительница. В порядке статьи 91 УПК она водворена и изолятор временного содержания, проверена по всем базам и учетам. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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