В Челябинске из интерната похитили малолетнюю девочку

Девочка находится вне приюта с августа 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске из дома-интерната для детей-сирот похитили пятилетнюю девочку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что распоряжением администрации Челябинска несовершеннолетняя находилась на полном государственном обеспечении, определена в организацию для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, в указанном учреждении малолетняя фактически не находилась», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

По данным URA.RU, девочка пропала из интерната еще в середине августа 2021 года. По подозрению в похищении ребенка задержана местная жительница. В порядке статьи 91 УПК она водворена и изолятор временного содержания, проверена по всем базам и учетам.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.