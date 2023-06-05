05 июня 2023

В Перми откроется новый магазин известного федерального бренда одежды

В пермском ТРЦ «iMALL Эспланада» откроется магазин сети Gloria Jeans
© Служба новостей «URA.RU»
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Это будет седьмой магазин Gloria Jeans в Перми Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» откроется магазин одежды Gloria Jeans. Новый отдел одежды для детей и взрослых начнет свою работу с 10 июня.

«Праздничное открытие нового магазина в Перми 10 и 11 июня. ТРЦ „iMALL Эспланада“. Новый отдел будет находиться на третьем этаже торгового центра», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ТРЦ.

Это будет седьмой магазин федерального бренда в Перми. Сейчас отделы Gloria Jeans также есть в торговых центрах «Планета», «Столица», «Спешилов», «Браво», а также на ул. Юрша, 82 и в ЖК «Виктория».

Ранее URA.RU рассказало, как принял первых покупателей магазин, который открылся на месте Zara. Новый отдел находится в ТРЦ «Планета».

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В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» откроется магазин одежды Gloria Jeans. Новый отдел одежды для детей и взрослых начнет свою работу с 10 июня. «Праздничное открытие нового магазина в Перми 10 и 11 июня. ТРЦ „iMALL Эспланада“. Новый отдел будет находиться на третьем этаже торгового центра», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ТРЦ. Это будет седьмой магазин федерального бренда в Перми. Сейчас отделы Gloria Jeans также есть в торговых центрах «Планета», «Столица», «Спешилов», «Браво», а также на ул. Юрша, 82 и в ЖК «Виктория». Ранее URA.RU рассказало, как принял первых покупателей магазин, который открылся на месте Zara. Новый отдел находится в ТРЦ «Планета».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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