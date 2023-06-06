Роспотребнадзор выступил с срочным обращением к свердловчанам из-за напитка «Мистер Сидр». Фото

Свердловский Роспотребнадзор просит сообщать о продаже «Мистера Сидра»

07 июня 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Свердловской области «Мистера Сидра» пока не обнаружили Фото: Александр Мамаев © URA.RU Представители Роспотребнадзора по Свердловской области просят жителей области не покупать пищевую продукцию в сомнительных магазинах и сообщать о продаже опасного «Мистера Сидра», от которого пострадали десятки россиян. С такой просьбой к свердловчанам обратилось ведомство в своих социальных сетях. «Будьте бдительны, не покупайте пищевую продукцию вне стационарных мест торговли, запрашивайте документы на напитки, которые продаются на розлив», — заявили в ведомстве. Всех, кто знает о продаже «Мистера Сидра» на территории Свердловской области, просят обращаться в Роспотребнадзор по номеру телефона: +7 912 281 07 54. Ведомство продолжает розыск опасного напитка на территории региона. В настоящий момент продукция в обороте не выявлена. О массовом отравлении жителей Ульяновской области суррогатным сидром «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда и Ульяновска госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Есть десятки погибших, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также случай отравления сидром зафиксирован в Курганской области — там школьница из города Шумиха попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпила разливной напиток «Мистер Сидр». Фото: Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фото: Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фото: Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фото: Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Представители Роспотребнадзора по Свердловской области просят жителей области не покупать пищевую продукцию в сомнительных магазинах и сообщать о продаже опасного «Мистера Сидра», от которого пострадали десятки россиян. С такой просьбой к свердловчанам обратилось ведомство в своих социальных сетях. «Будьте бдительны, не покупайте пищевую продукцию вне стационарных мест торговли, запрашивайте документы на напитки, которые продаются на розлив», — заявили в ведомстве. Всех, кто знает о продаже «Мистера Сидра» на территории Свердловской области, просят обращаться в Роспотребнадзор по номеру телефона: +7 912 281 07 54. Ведомство продолжает розыск опасного напитка на территории региона. В настоящий момент продукция в обороте не выявлена. О массовом отравлении жителей Ульяновской области суррогатным сидром «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда и Ульяновска госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Есть десятки погибших, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Также случай отравления сидром зафиксирован в Курганской области — там школьница из города Шумиха попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпила разливной напиток «Мистер Сидр».