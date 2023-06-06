06 июня 2023

Губернатор Шумков и мэр Ситникова уедут из Кургана на встречу с представителем Кремля. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган , шумков вадим, ситникова елена
Ситникова и Шумков примут участие в важном совещании в Тюмени Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова 8 июня уедут из региона в Тюмень на совещание по национальной политике, которое проведет замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям.

«Шумкова и Ситниковой 8 июня не будет в Курганской области. Они уедут в Тюмень, где примут участие в ежегодном совещании по нацполитике», — сообщил инсайдер. Другой собеседник уточнил, что вместе с ними туда поедет руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрацию города направлены вопросы по теме. На момент публикации ответы на них не поступили.

Ранее URA.RU писало, что 8 июня уральские губернаторы соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. По данным источников агентства, его проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова 8 июня уедут из региона в Тюмень на совещание по национальной политике, которое проведет замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. «Шумкова и Ситниковой 8 июня не будет в Курганской области. Они уедут в Тюмень, где примут участие в ежегодном совещании по нацполитике», — сообщил инсайдер. Другой собеседник уточнил, что вместе с ними туда поедет руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрацию города направлены вопросы по теме. На момент публикации ответы на них не поступили. Ранее URA.RU писало, что 8 июня уральские губернаторы соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. По данным источников агентства, его проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...