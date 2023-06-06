Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова 8 июня уедут из региона в Тюмень на совещание по национальной политике, которое проведет замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям.
«Шумкова и Ситниковой 8 июня не будет в Курганской области. Они уедут в Тюмень, где примут участие в ежегодном совещании по нацполитике», — сообщил инсайдер. Другой собеседник уточнил, что вместе с ними туда поедет руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрацию города направлены вопросы по теме. На момент публикации ответы на них не поступили.
Ранее URA.RU писало, что 8 июня уральские губернаторы соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. По данным источников агентства, его проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев.
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