Губернатор Шумков и мэр Ситникова уедут из Кургана на встречу с представителем Кремля. Инсайд

07 июня 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Ситникова и Шумков примут участие в важном совещании в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова 8 июня уедут из региона в Тюмень на совещание по национальной политике, которое проведет замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. «Шумкова и Ситниковой 8 июня не будет в Курганской области. Они уедут в Тюмень, где примут участие в ежегодном совещании по нацполитике», — сообщил инсайдер. Другой собеседник уточнил, что вместе с ними туда поедет руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрацию города направлены вопросы по теме. На момент публикации ответы на них не поступили. Ранее URA.RU писало, что 8 июня уральские губернаторы соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. По данным источников агентства, его проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова 8 июня уедут из региона в Тюмень на совещание по национальной политике, которое проведет замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям. «Шумкова и Ситниковой 8 июня не будет в Курганской области. Они уедут в Тюмень, где примут участие в ежегодном совещании по нацполитике», — сообщил инсайдер. Другой собеседник уточнил, что вместе с ними туда поедет руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрацию города направлены вопросы по теме. На момент публикации ответы на них не поступили. Ранее URA.RU писало, что 8 июня уральские губернаторы соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. По данным источников агентства, его проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев.