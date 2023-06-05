Кремль собирает уральских губернаторов в Тюмени на важный разговор

Замглавы АП Магомедов проведет совещание по нацполитике в Тюмени

05 июня 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Магомедсалам Магомедов и Владимир Якушев будут работать в Тюмени 8 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернаторы регионов УрФО соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. Как стало известно URA.RU, встречу, назначенную на 8 июня, проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. «В четверг [8 июня] в Тюмени запланировано ежегодное совещание по нацполитике. Участвуют Магомедов, Якушев, губернаторы. Возможно, [в совещании будут участвовать] главы крупнейших городов», — сообщил собеседник в правительстве одного из уральских регионов. В пресс-службе полпредства кратко подтвердили URA.RU, что Якушев планирует участвовать в совещании. Планируется, что несколько губернаторов представят доклады о ситуации на своих территориях, в частности, об обстановке с мигрантами и представителями национальных меньшинств. О том, кто именно из глав регионов выступит на встрече, пока не сообщается. Предыдущее такое совещание в 2022 году состоялось в Челябинске. На той встрече Магомедов признавал, что ситуация с мигрантами является «острым вопросом» для Кремля. Отдельно представитель АП отмечал, что на Урале стабильная обстановка в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений: более 90% населения говорят о своей общероссийской идентичности.

Губернаторы регионов УрФО соберутся в Тюмени на большом совещании по национальной политике, организованном Кремлем. Как стало известно URA.RU, встречу, назначенную на 8 июня, проведут замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. «В четверг [8 июня] в Тюмени запланировано ежегодное совещание по нацполитике. Участвуют Магомедов, Якушев, губернаторы. Возможно, [в совещании будут участвовать] главы крупнейших городов», — сообщил собеседник в правительстве одного из уральских регионов. В пресс-службе полпредства кратко подтвердили URA.RU, что Якушев планирует участвовать в совещании. Планируется, что несколько губернаторов представят доклады о ситуации на своих территориях, в частности, об обстановке с мигрантами и представителями национальных меньшинств. О том, кто именно из глав регионов выступит на встрече, пока не сообщается. Предыдущее такое совещание в 2022 году состоялось в Челябинске. На той встрече Магомедов признавал, что ситуация с мигрантами является «острым вопросом» для Кремля. Отдельно представитель АП отмечал, что на Урале стабильная обстановка в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений: более 90% населения говорят о своей общероссийской идентичности.