Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, провел закрытое совещание по поддержке оборонных предприятий и выполнению гособоронзаказа. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале 7 июня.
«Секция прошла в закрытом режиме. На заседании обсуждались вопросы поддержки наших оборонных предприятий в рамках выполнения гособоронзаказа. Сейчас это одна из важнейших тем», — написал Муратов. Заседание прошло при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.
Ранее URA.RU писало, что Муратов стал куратором создающихся подразделений гражданской обороны в приграничных регионах России. Новые полномочия он получил на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
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