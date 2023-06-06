06 июня 2023

Сенатор Муратов провел закрытое совещание по оборонзаказу. Фото

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Научно-технический совет корпорации "Тактически-ракетное вооружение". Курган, муратов сергей
Сенатор Сергей Муратов обсудил с коллегами поддержку оборонных предприятий Фото:

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, провел закрытое совещание по поддержке оборонных предприятий и выполнению гособоронзаказа. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале 7 июня.

«Секция прошла в закрытом режиме. На заседании обсуждались вопросы поддержки наших оборонных предприятий в рамках выполнения гособоронзаказа. Сейчас это одна из важнейших тем», — написал Муратов. Заседание прошло при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

Ранее URA.RU писало, что Муратов стал куратором создающихся подразделений гражданской обороны в приграничных регионах России. Новые полномочия он получил на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

Курганский сенатор провел совещание в Совете Федерации
Курганский сенатор провел совещание в Совете Федерации

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Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, провел закрытое совещание по поддержке оборонных предприятий и выполнению гособоронзаказа. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале 7 июня. «Секция прошла в закрытом режиме. На заседании обсуждались вопросы поддержки наших оборонных предприятий в рамках выполнения гособоронзаказа. Сейчас это одна из важнейших тем», — написал Муратов. Заседание прошло при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Ранее URA.RU писало, что Муратов стал куратором создающихся подразделений гражданской обороны в приграничных регионах России. Новые полномочия он получил на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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