Сенатор Муратов провел закрытое совещание по оборонзаказу. Фото

07 июня 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Сенатор Сергей Муратов обсудил с коллегами поддержку оборонных предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, провел закрытое совещание по поддержке оборонных предприятий и выполнению гособоронзаказа. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале 7 июня. «Секция прошла в закрытом режиме. На заседании обсуждались вопросы поддержки наших оборонных предприятий в рамках выполнения гособоронзаказа. Сейчас это одна из важнейших тем», — написал Муратов. Заседание прошло при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Ранее URA.RU писало, что Муратов стал куратором создающихся подразделений гражданской обороны в приграничных регионах России. Новые полномочия он получил на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Курганский сенатор провел совещание в Совете Федерации Фото из telegram-канала сенатора Сергея Муратов

Сенатор Сергей Муратов, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, провел закрытое совещание по поддержке оборонных предприятий и выполнению гособоронзаказа. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале 7 июня. «Секция прошла в закрытом режиме. На заседании обсуждались вопросы поддержки наших оборонных предприятий в рамках выполнения гособоронзаказа. Сейчас это одна из важнейших тем», — написал Муратов. Заседание прошло при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. Ранее URA.RU писало, что Муратов стал куратором создающихся подразделений гражданской обороны в приграничных регионах России. Новые полномочия он получил на посту зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.