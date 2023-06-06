Нефтяники запретили жителям Нижневартовска купаться в озере по ночам

«Самотлорнефтегаз» запретил жителям Нижневартовска купаться в озере Кымыл-Эмтор по ночам

07 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Проезд к пляжам закрыт с 22 часов до восьми часов утра Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») перекрыл для жителей Нижневартовска проезд на пляжи озера Кымыл-Эмтор в ночное время. На предприятии агентству сообщили, что доступ к водоему запрещен с 10 вечера до восьми часов утра. «На основании приказа губернатора ХМАО Натальи Комаровой в пожароопасный период жителям округа запрещено выезжать в леса, в поймы рек на рыбалку, охоту, поэтому закрыли въезд на месторождение. „Самотлорнефтегаз“ решил оставить проезд к озеру Кымыл-Эмтор, чтобы в жару люди могли отдыхать, купаться: с 8 до 22 часов разрешено подъезжать к пляжам, которые расположены не далее 500 метров от дорожно-контрольного поста», — рассказали в «Самотлорнефтегазе». Днем охрана допускает частный транспорт к озеру после регистрации в контрольном журнале. Грузовые машины в это время направляют через объездную дорогу. Место отдыха горожан ограничено прибрежной территорией между ДКП-2 и шлагбаумом в районе куста № 554. Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» закрыл проезд на Самотлорское месторождение и Самотлорское озеро для частных автомобилей. В департаменте недропользования ХМАО пояснили, что ограничение движения законно.

«Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») перекрыл для жителей Нижневартовска проезд на пляжи озера Кымыл-Эмтор в ночное время. На предприятии агентству сообщили, что доступ к водоему запрещен с 10 вечера до восьми часов утра. «На основании приказа губернатора ХМАО Натальи Комаровой в пожароопасный период жителям округа запрещено выезжать в леса, в поймы рек на рыбалку, охоту, поэтому закрыли въезд на месторождение. „Самотлорнефтегаз“ решил оставить проезд к озеру Кымыл-Эмтор, чтобы в жару люди могли отдыхать, купаться: с 8 до 22 часов разрешено подъезжать к пляжам, которые расположены не далее 500 метров от дорожно-контрольного поста», — рассказали в «Самотлорнефтегазе». Днем охрана допускает частный транспорт к озеру после регистрации в контрольном журнале. Грузовые машины в это время направляют через объездную дорогу. Место отдыха горожан ограничено прибрежной территорией между ДКП-2 и шлагбаумом в районе куста № 554. Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» закрыл проезд на Самотлорское месторождение и Самотлорское озеро для частных автомобилей. В департаменте недропользования ХМАО пояснили, что ограничение движения законно.