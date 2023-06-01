В ХМАО нефтяники перекрыли жителям города доступ к популярному месту отдыха

«Самотлорнефтегаз» закрыл дорогу на Самотлорское озеро Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») закрыл проезд на Самотлорское месторождение и Самотлорское озеро для машин, не относящихся к предприятию. Об этом агентству сообщил житель Нижневартовска, пожелавший отдохнуть на берегу водоема.

«Нас не пропустили на Самотлор даже с пропуском. Объясняют, что делают это в соответствии с постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой о запрете посещения озер, рек и лесов из-за пожаров», — рассказал житель города.

Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. В департаменте недропользования ХМАО корреспонденту пояснили, что предприятие действует в рамках закона. «Промысловые автодороги являются частными дорогами необщего пользования, правила их использования определяют сами предприятия-собственники дорог. Ограничение проезда, которое ввел „Самотлорнефтегаз“, законно», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что Комарова сообщила об условиях снятия ограничений на походы в лес. Она рассказала об этом во во время прямого эфира в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».