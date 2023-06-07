Новый рейс заменит прежний маршрут 192 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске открывается новый маршрут автобуса №150, который соединит населенный пункт Нагорный с автовокзалом «Северные ворота». Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 12 июня запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать через: Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское. Маршрут 150 заменит маршрут 192 по нерегулируемому тарифу, так как перевозчик ООО „Кременкульское Пассажирское АТП“ отказался от обслуживания», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в Челябинске с 1 декабря открылся новый маршрут автобуса №131 из поселка Рощино до села Долгодеревенское. Он будет следовать из микрорайона «Светлый» через Рощино, Птицефабрику, ОАО «Макфа», Долгодеревенское до микрорайона «Учхоз».