В Челябинске запускают новый пригородный маршрут. Скрин

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Автовокзал. Южные ворота. Челябинск., автовокзал, южные ворота
Новый рейс заменит прежний маршрут 192 Фото:

В Челябинске открывается новый маршрут автобуса №150, который соединит населенный пункт Нагорный с автовокзалом «Северные ворота». Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 12 июня запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать через: Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское. Маршрут 150 заменит маршрут 192 по нерегулируемому тарифу, так как перевозчик ООО „Кременкульское Пассажирское АТП“ отказался от обслуживания», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в Челябинске с 1 декабря открылся новый маршрут автобуса №131 из поселка Рощино до села Долгодеревенское. Он будет следовать из микрорайона «Светлый» через Рощино, Птицефабрику, ОАО «Макфа», Долгодеревенское до микрорайона «Учхоз».

Автобус будет отправляться с автовокзала в Металлургическом районе
Автобус будет отправляться с автовокзала в Металлургическом районе
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В Челябинске открывается новый маршрут автобуса №150, который соединит населенный пункт Нагорный с автовокзалом «Северные ворота». Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 12 июня запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать через: Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское. Маршрут 150 заменит маршрут 192 по нерегулируемому тарифу, так как перевозчик ООО „Кременкульское Пассажирское АТП“ отказался от обслуживания», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства. Ранее в Челябинске с 1 декабря открылся новый маршрут автобуса №131 из поселка Рощино до села Долгодеревенское. Он будет следовать из микрорайона «Светлый» через Рощино, Птицефабрику, ОАО «Макфа», Долгодеревенское до микрорайона «Учхоз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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