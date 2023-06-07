07 июня 2023

Тюменские спасатели не дали ребенку упасть с высоты. Видео

Специалисты тюменской службы экстренного реагирования помогли 9-летнему мальчику спуститься с дерева
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, спасатели, тосэр
Спасателям пришлось воспользоваться секционной лестницей и альпинистским снаряжением Фото:

Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда помогли 9-летнему мальчику спуститься с дерева. Об этом сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы тюменской службы экстренного реагирования.

«Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда выезжали на улицу Московский тракт. Там на дереве сидел 9-и летний мальчишка. Покоряя высоты, мальчуган взобрался по дереву примерно на 8 метров, а вот слезть с него уже не смог», — говорится в сообщении

Сообщается, что спасателям пришлось воспользоваться приставной секционной лестницей и альпинистским снаряжением. В настоящий момент с ребенком все в порядке.

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Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда помогли 9-летнему мальчику спуститься с дерева. Об этом сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы тюменской службы экстренного реагирования. «Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда выезжали на улицу Московский тракт. Там на дереве сидел 9-и летний мальчишка. Покоряя высоты, мальчуган взобрался по дереву примерно на 8 метров, а вот слезть с него уже не смог», — говорится в сообщении Сообщается, что спасателям пришлось воспользоваться приставной секционной лестницей и альпинистским снаряжением. В настоящий момент с ребенком все в порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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