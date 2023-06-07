Специалисты тюменской службы экстренного реагирования помогли 9-летнему мальчику спуститься с дерева

Спасателям пришлось воспользоваться секционной лестницей и альпинистским снаряжением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда помогли 9-летнему мальчику спуститься с дерева. Об этом сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы тюменской службы экстренного реагирования.

«Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда выезжали на улицу Московский тракт. Там на дереве сидел 9-и летний мальчишка. Покоряя высоты, мальчуган взобрался по дереву примерно на 8 метров, а вот слезть с него уже не смог», — говорится в сообщении

Сообщается, что спасателям пришлось воспользоваться приставной секционной лестницей и альпинистским снаряжением. В настоящий момент с ребенком все в порядке.