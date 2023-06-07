07 июня 2023

Жителям Тюменской области грозят штрафы за коммуналку из-за праздника

В Тюменской области пункты приема платежей за ЖКХ не будут работать 10, 11 и 12 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Оплату за коммунальные и жилищные услуги нужно внести до 10 июня включительно, иначе начнут начисляться пени Фото:

Жители всех городов Тюменской области, кроме Тюмени, лично оплачивающие услуги ЖКУ в пунктах приема платежей ТРИЦ, не смогут внести деньги в последний день безштрафного периода — 10 июня. График работы в праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, опубликован на сайте ТРИЦ.

«В праздничные дни абонентские пункты поменяют свой режим работы. 10 июня выходной во всех пунктах, за исключением Тюмени», — говорится в сообщении на сайте ТРИЦ.

В столице области лично оплатить коммунальные и жилищные услуги 10 июня можно будет с 09:00 до 15:00. А 11 и 12 июня не будут работать абсолютно все кассы ТРИЦ, даже в Тюмени.

По федеральному законодательству граждане обязаны вносить плату за потребленные ресурсы до 10 числа месяца, который следует за расчетным периодом. Таким образом, чтобы не попасть под штрафные санкции (пени), оплатить услуги ЖКХ за май необходимо до 10 июня включительно.

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Жители всех городов Тюменской области, кроме Тюмени, лично оплачивающие услуги ЖКУ в пунктах приема платежей ТРИЦ, не смогут внести деньги в последний день безштрафного периода — 10 июня. График работы в праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, опубликован на сайте ТРИЦ. «В праздничные дни абонентские пункты поменяют свой режим работы. 10 июня выходной во всех пунктах, за исключением Тюмени», — говорится в сообщении на сайте ТРИЦ. В столице области лично оплатить коммунальные и жилищные услуги 10 июня можно будет с 09:00 до 15:00. А 11 и 12 июня не будут работать абсолютно все кассы ТРИЦ, даже в Тюмени. По федеральному законодательству граждане обязаны вносить плату за потребленные ресурсы до 10 числа месяца, который следует за расчетным периодом. Таким образом, чтобы не попасть под штрафные санкции (пени), оплатить услуги ЖКХ за май необходимо до 10 июня включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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