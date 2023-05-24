ВСУ пытались атаковать корабль Черноморского флота РФ: главное к вечеру 24 мая

Беспилотники, атаковавшие «Иван Хурс», были уничтожены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабль Черноморского флота «Иван Хурс». В Артемовске (Бахмуте) начали работать сотрудники МВД России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 мая.
- ВСУ с помощью беспилотных катеров пытались атаковать российское судно «Иван Хурс», которое занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. По данным Минобороны России, беспилотники были уничтожены, а корабль вернулся к выполнению своих задач, передает Пятый канал.
- В Артемовске начала работать российская полиция. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сотрудники МВД ищут гражданских, которые остаются в городе.
- Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора. Такой режим работы был опробован впервые в зоне боевых действий.
- Киев атакует приграничные районы России, чтобы продемонстрировать США военные успехи и получить очередную финансовую поддержку. Таким мнением поделился с URA.RU политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов.
- Россия солидарна с позицией Запада о недопустимости заморозки конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва рассматривает завершение спецоперации лишь полным обеспечением своих интересов
- Военный корреспондент Александр Коц вместе с движением «Народный фронт» создали проект «Все для победы!». Он предназначен для поддержки участников спецоперации на Украине.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в боях за Артемовск частная компания потеряла порядка 20 тысяч бойцов. По словам Пригожина, в битве за город погибло заключенных столько же, сколько пришло по контракту.
- Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме изучают сообщения об использовании американской техники при атаке ВСУ на Белгородскую область. Он также сказал, что Вашингтон не одобряет подобные действия украинской армии.
- СМИ со ссылкой на источники сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в результате удара ВС РФ по командному пункту получил травму головы и осколочные ранения. URA.RU собрало подробности о здоровье командующего.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!