26 мая 2023

РИАН: российский корабль «Иван Хурс» пытались атаковать западные дроны

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Катеры, атаковавшие российское судно, были предоставлены Великобританией, заявил источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотные катера, с помощью которых ВСУ пытались атаковать российское судно Черноморского флота «Иван Хурс» 24 мая, были переданы Киеву Великобританией. Кроме того, беспилотники были запущены из военно-морского оперативного центра при участии Вашингтона. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Украине для проведения морских атак и провокаций в Черном море передана „незадекларированная для западной общественности партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства“. „Наиболее вероятно — Великобританией, имеющей большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана“», — заявил источник РИА Новости.

Также собеседник сказал, что дроны запускались из военно-морского оперативного центра США в Очакове. Управлялись катера с помощью спутниковой системы Starlink, которые Киеву предоставил Вашингтон.

Ранее стало известно, что украинские силы с помощью беспилотных катеров пытались атаковать корабль «Иван Хурс». По данным Минобороны, это судно занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. Однако в ведомстве заявили, что беспилотники были успешно ликвидированы, а корабль продолжил выполнение задач. Позже президент России Владимир Путин заявил что судно Черноморского флота было атаковано из коридора «зерновой сделки», поэтому договоренность необходимо срочно отменять, пишет Pravda.Ru.

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Беспилотные катера, с помощью которых ВСУ пытались атаковать российское судно Черноморского флота «Иван Хурс» 24 мая, были переданы Киеву Великобританией. Кроме того, беспилотники были запущены из военно-морского оперативного центра при участии Вашингтона. Об этом сообщил осведомленный источник. «Украине для проведения морских атак и провокаций в Черном море передана „незадекларированная для западной общественности партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства“. „Наиболее вероятно — Великобританией, имеющей большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана“», — заявил источник РИА Новости. Также собеседник сказал, что дроны запускались из военно-морского оперативного центра США в Очакове. Управлялись катера с помощью спутниковой системы Starlink, которые Киеву предоставил Вашингтон. Ранее стало известно, что украинские силы с помощью беспилотных катеров пытались атаковать корабль «Иван Хурс». По данным Минобороны, это судно занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. Однако в ведомстве заявили, что беспилотники были успешно ликвидированы, а корабль продолжил выполнение задач. Позже президент России Владимир Путин заявил что судно Черноморского флота было атаковано из коридора «зерновой сделки», поэтому договоренность необходимо срочно отменять, пишет Pravda.Ru.
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