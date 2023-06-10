10 июня 2023
09 июня 2023

В Челябинской области пьяный водитель пытался скрыться от полиции и получил травмы

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Полиция на улицах города во время эпидемии коронавируса. Челябинск, полицейские, полиция, дпс
На водителя внедорожника завели дело за гибель пассажира Фото:

Водитель внедорожника Kia Sportage, который перевернулся на трассе в Карталинском районе Челябинской области, был пьян и пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В ночь на 11 июня около 00:30 водитель Kia Sportage проигнорировал сигнал инспектора ГИБДД об остановке и проследовал дальше, увеличивая скорость. Сотрудники полиции, ориентируясь по оставляемым клубам пыли, поехали в направлении скрывшейся машины. Позже они обнаружили преследуемый автомобиль перевернувшимся», — сообщается в паблике в Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте»

Полицейские вызвали скорую помощь. Водитель внедорожника и его пассажир были госпитализированы. Пассажир скончался в больнице. У водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. На него составлен протокол за управление машиной в пьяном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Ранее сообщалось, что авария произошла на дороге поселок Еленинка — поселок Новокаолиновый. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

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Водитель внедорожника Kia Sportage, который перевернулся на трассе в Карталинском районе Челябинской области, был пьян и пытался скрыться от полиции. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «В ночь на 11 июня около 00:30 водитель Kia Sportage проигнорировал сигнал инспектора ГИБДД об остановке и проследовал дальше, увеличивая скорость. Сотрудники полиции, ориентируясь по оставляемым клубам пыли, поехали в направлении скрывшейся машины. Позже они обнаружили преследуемый автомобиль перевернувшимся», — сообщается в паблике в Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте» Полицейские вызвали скорую помощь. Водитель внедорожника и его пассажир были госпитализированы. Пассажир скончался в больнице. У водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. На него составлен протокол за управление машиной в пьяном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ранее сообщалось, что авария произошла на дороге поселок Еленинка — поселок Новокаолиновый. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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