Путин смягчил последствия уголовных разбирательств для бизнесменов

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Арест бизнесменам может осуществляться, если они нарушили закон при совершении предпринимательской деятельности Фото:

К российским бизнесменам и топ-менеджерам, нарушившим закон, не будет применяться мера пресечения в виде ареста. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«В обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжать осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в указе. Уточняется, что арест все же может применяться, если обвиняемый совершил преступления в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Ранее Путин выступил против ареста обвиняемых по экономическим преступлениям. Он напомнил о необходимости поддержки российского бизнеса, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. По словам президента, предпринимателям стоит назначать более мягкие меры пресечения, передает РАПСИ.

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К российским бизнесменам и топ-менеджерам, нарушившим закон, не будет применяться мера пресечения в виде ареста. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «В обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжать осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в указе. Уточняется, что арест все же может применяться, если обвиняемый совершил преступления в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Ранее Путин выступил против ареста обвиняемых по экономическим преступлениям. Он напомнил о необходимости поддержки российского бизнеса, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. По словам президента, предпринимателям стоит назначать более мягкие меры пресечения, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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