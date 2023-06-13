Путин смягчил последствия уголовных разбирательств для бизнесменов

13 июня 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Арест бизнесменам может осуществляться, если они нарушили закон при совершении предпринимательской деятельности Фото: Анна Майорова © URA.RU К российским бизнесменам и топ-менеджерам, нарушившим закон, не будет применяться мера пресечения в виде ареста. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «В обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжать осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в указе . Уточняется, что арест все же может применяться, если обвиняемый совершил преступления в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Ранее Путин выступил против ареста обвиняемых по экономическим преступлениям. Он напомнил о необходимости поддержки российского бизнеса, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. По словам президента, предпринимателям стоит назначать более мягкие меры пресечения, передает РАПСИ.

К российским бизнесменам и топ-менеджерам, нарушившим закон, не будет применяться мера пресечения в виде ареста. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «В обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжать осуществление предпринимательской деятельности», — говорится в указе. Уточняется, что арест все же может применяться, если обвиняемый совершил преступления в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Ранее Путин выступил против ареста обвиняемых по экономическим преступлениям. Он напомнил о необходимости поддержки российского бизнеса, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. По словам президента, предпринимателям стоит назначать более мягкие меры пресечения, передает РАПСИ.