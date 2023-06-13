Киев атаковал Луганск ракетами Storm Shadow

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ПВО сработала в Луганске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганске сработала система ПВО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Николай Кислов. Киев нанес удар с использованием четырех ракет Storm Shadow.

«По Луганску Киев нанес ракетный удар. Предположительно, четыре ракеты Storm Shadow», — говорит военкор. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ВСУ уже давно применяют Storm Shadow для атак по мирному населению. Так, они нанесли удар по эвакуированным жителям Херсонской области.

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В Луганске сработала система ПВО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Николай Кислов. Киев нанес удар с использованием четырех ракет Storm Shadow. «По Луганску Киев нанес ракетный удар. Предположительно, четыре ракеты Storm Shadow», — говорит военкор. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. ВСУ уже давно применяют Storm Shadow для атак по мирному населению. Так, они нанесли удар по эвакуированным жителям Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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