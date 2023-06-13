Киев атаковал Луганск ракетами Storm Shadow

ПВО сработала в Луганске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганске сработала система ПВО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Николай Кислов. Киев нанес удар с использованием четырех ракет Storm Shadow.
«По Луганску Киев нанес ракетный удар. Предположительно, четыре ракеты Storm Shadow», — говорит военкор. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ВСУ уже давно применяют Storm Shadow для атак по мирному населению. Так, они нанесли удар по эвакуированным жителям Херсонской области.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!