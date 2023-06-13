Киев атаковал Луганск ракетами Storm Shadow

13 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

ПВО сработала в Луганске Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске сработала система ПВО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Николай Кислов. Киев нанес удар с использованием четырех ракет Storm Shadow. «По Луганску Киев нанес ракетный удар. Предположительно, четыре ракеты Storm Shadow», — говорит военкор. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. ВСУ уже давно применяют Storm Shadow для атак по мирному населению. Так, они нанесли удар по эвакуированным жителям Херсонской области.

В Луганске сработала система ПВО. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Николай Кислов. Киев нанес удар с использованием четырех ракет Storm Shadow. «По Луганску Киев нанес ракетный удар. Предположительно, четыре ракеты Storm Shadow», — говорит военкор. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. ВСУ уже давно применяют Storm Shadow для атак по мирному населению. Так, они нанесли удар по эвакуированным жителям Херсонской области.