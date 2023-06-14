В Челябинске задержали мужчину, которого разыскивали свердловские силовики

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, которого разыскивали свердловские полицейские. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он скрывался от суда за свершенное преступление.
«При виде патрульного автомобиля гражданин начал вести себя подозрительно, сменил направление движения, попытавшись скрыться. Было принято решение остановить мужчину. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске за УМВД РФ по Екатеринбургу, как скрывшийся от суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он четыре раза оказывался на скамье подсудимых. Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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