Тюменский производитель шоколадных конфет отказался поднимать цены из-за дефицита какао

Тюменская компания «Квартет» не станет поднимать цены на свою продукцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство шоколада Cacava. Екатеринбург, шоколад
«Квартет» за год поднял цены на свою продукцию на 10% и больше не планирует увеличивать стоимость Фото:

Тюменская кондитерская фабрика «Квартет» не станет поднимать цены на свою продукцию из-за дефицита какао. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании.

«За последний год цена на нашу продукцию в среднем увеличилась на 10%. И мы больше не поднимали ее. У нас стоимость на нашу продукцию устоявшаяся и мы ее держим. Не пытаемся необоснованно цены взращивать», — сообщил сотрудник производства компании «Квартет».

По его словам, компания не покупает какао в чисто виде, а закупает полуфабрикаты из него — шоколадную массу и глазурь. И уже потом из них производят готовую продукцию. «Наши поставщики, чьи полуфабрикаты мы используем, могут объявить нам о повышении цен. Это нормально в наше время. Все зависит от того, какой вид сырья подорожает. Сейчас информации об изменении цен от поставщиков нет», — добавил собеседник агентства.

Аналитики сервиса NielsenIQ посчитали, что за последний год из-за удорожания какао стоимость шоколада выросла на 14%. И, по данным экспертов, это не предел. Сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.

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Тюменская кондитерская фабрика «Квартет» не станет поднимать цены на свою продукцию из-за дефицита какао. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании. «За последний год цена на нашу продукцию в среднем увеличилась на 10%. И мы больше не поднимали ее. У нас стоимость на нашу продукцию устоявшаяся и мы ее держим. Не пытаемся необоснованно цены взращивать», — сообщил сотрудник производства компании «Квартет». По его словам, компания не покупает какао в чисто виде, а закупает полуфабрикаты из него — шоколадную массу и глазурь. И уже потом из них производят готовую продукцию. «Наши поставщики, чьи полуфабрикаты мы используем, могут объявить нам о повышении цен. Это нормально в наше время. Все зависит от того, какой вид сырья подорожает. Сейчас информации об изменении цен от поставщиков нет», — добавил собеседник агентства. Аналитики сервиса NielsenIQ посчитали, что за последний год из-за удорожания какао стоимость шоколада выросла на 14%. И, по данным экспертов, это не предел. Сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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