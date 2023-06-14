Врач назвала пользу кваса для организма

Врач Кашух: квас содержит полезные вещества

14 июня 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Квас полезен для сердно-сосудистой и нервной системы, заявила Екатерина Кашух Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квас содержит полезные для сердечно-сосудистой и нервной системы витамины и вещества. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин», — сообщила Кашух в беседе с « Газетой.ru ». Она отметила, что эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы. Они предотвращают ломкость сосудов. Однако эксперт предупредила, что промышленный квас не так полезен. «Промышленный квас нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой», — заявила Кашух. Гастроэнтеролог отметила, что не стоит садиться за руль после употребления домашнего кваса. «Лучше подождать некоторое время», — посоветовала эксперт. Квас также подходит в качестве безалкогольного напитка для шашлыка. Также с мясом уместно употреблять лимонады, морсы и холодный чай. Ранее стало известно, что в Минпромторге РФ предложили устроить с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Российские производители безалкогольных напитков одобрили инициативу, передают «Дни.ру».

Квас содержит полезные для сердечно-сосудистой и нервной системы витамины и вещества. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин», — сообщила Кашух в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы. Они предотвращают ломкость сосудов. Однако эксперт предупредила, что промышленный квас не так полезен. «Промышленный квас нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой», — заявила Кашух. Гастроэнтеролог отметила, что не стоит садиться за руль после употребления домашнего кваса. «Лучше подождать некоторое время», — посоветовала эксперт. Квас также подходит в качестве безалкогольного напитка для шашлыка. Также с мясом уместно употреблять лимонады, морсы и холодный чай. Ранее стало известно, что в Минпромторге РФ предложили устроить с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Российские производители безалкогольных напитков одобрили инициативу, передают «Дни.ру».