Врач назвала пользу кваса для организма

Врач Кашух: квас содержит полезные вещества
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Квас Челябинск, бочка, лето, квас, жара
Квас полезен для сердно-сосудистой и нервной системы, заявила Екатерина Кашух Фото:

Квас содержит полезные для сердечно-сосудистой и нервной системы витамины и вещества. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин», — сообщила Кашух в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы. Они предотвращают ломкость сосудов.

Однако эксперт предупредила, что промышленный квас не так полезен. «Промышленный квас нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой», — заявила Кашух.

Гастроэнтеролог отметила, что не стоит садиться за руль после употребления домашнего кваса. «Лучше подождать некоторое время», — посоветовала эксперт.

Квас также подходит в качестве безалкогольного напитка для шашлыка. Также с мясом уместно употреблять лимонады, морсы и холодный чай. Ранее стало известно, что в Минпромторге РФ предложили устроить с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Российские производители безалкогольных напитков одобрили инициативу, передают «Дни.ру».

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Квас содержит полезные для сердечно-сосудистой и нервной системы витамины и вещества. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин», — сообщила Кашух в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы. Они предотвращают ломкость сосудов. Однако эксперт предупредила, что промышленный квас не так полезен. «Промышленный квас нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой», — заявила Кашух. Гастроэнтеролог отметила, что не стоит садиться за руль после употребления домашнего кваса. «Лучше подождать некоторое время», — посоветовала эксперт. Квас также подходит в качестве безалкогольного напитка для шашлыка. Также с мясом уместно употреблять лимонады, морсы и холодный чай. Ранее стало известно, что в Минпромторге РФ предложили устроить с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Российские производители безалкогольных напитков одобрили инициативу, передают «Дни.ру».
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