14 июня 2023

В доме, где взорвался газ в Пермском крае, не проводилось обслуживание оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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поселок Култаево. Пермь, газ, ввод газа, газопровод
Регулярных проверок оборудования не было (архивное фото) Фото:

В пятиэтажке Красновишерска (Пермский край), где 14 июня произошел хлопок газа, не проводилось регулярное обслуживание оборудования. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«Многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок. По информации администрации Красновишерска своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не проводилось», — пояснили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате хлопка произошло частичное обрушение перегородки в квартире и начался пожар. Огонь потушили сотрудники МЧС.

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В пятиэтажке Красновишерска (Пермский край), где 14 июня произошел хлопок газа, не проводилось регулярное обслуживание оборудования. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона. «Многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок. По информации администрации Красновишерска своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не проводилось», — пояснили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что в результате хлопка произошло частичное обрушение перегородки в квартире и начался пожар. Огонь потушили сотрудники МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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