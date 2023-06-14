В доме, где взорвался газ в Пермском крае, не проводилось обслуживание оборудования

Регулярных проверок оборудования не было (архивное фото)
В пятиэтажке Красновишерска (Пермский край), где 14 июня произошел хлопок газа, не проводилось регулярное обслуживание оборудования. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.
«Многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок. По информации администрации Красновишерска своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не проводилось», — пояснили в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате хлопка произошло частичное обрушение перегородки в квартире и начался пожар. Огонь потушили сотрудники МЧС.
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