Стало известно, чье мясо было в «мешке с трупом», найденном в Екатеринбурге

Мясо, обнаруженное в мешке в форме человеческого тела в пруду Екатеринбурга, отправлено на исследование. Однако можно предположить, что это фрагменты туши барана, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
«Сотрудники службы участковых уполномоченных отдела полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу продолжают проверочные мероприятия по факту обнаружения в водоеме на территории Железнодорожного района мешка с одеждой, сшитого наподобие человека. Останки домашнего животного направлены на исследование, но предположительно это был баран или овечка, потому что в том же мешке были обнаружены уши этого домашнего животного», — пояснил Горелых.
Полковник добавил, что по итогам проверки будет вынесено обоснованное процессуальное решение. Жуткий черный полиэтиленовый мешок, напоминающий по форме человеческое тело, нашел в пруду рыбак. В мешке находились сшитые нитками брюки и рубашка, внутри одежды — куски мяса животного. Вместо головы человека была часть окорока. Странный муляж был перемотан скотчем и очень походил на упакованный в полиэтилен труп.
Полиция начала поиски авторов «шутки». Всех, кому что-либо известно о загадочном мешке, просят позвонить по телефону 02.
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