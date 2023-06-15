Стало известно, чье мясо было в «мешке с трупом», найденном в Екатеринбурге

Екатеринбургская полиция обнаружила в мешке в виде трупа уши барана

16 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Неизвестные упаковали мясо в одежду, потом в полиэтилен и придали этому форму человеческого тела (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мясо, обнаруженное в мешке в форме человеческого тела в пруду Екатеринбурга, отправлено на исследование. Однако можно предположить, что это фрагменты туши барана, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники службы участковых уполномоченных отдела полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу продолжают проверочные мероприятия по факту обнаружения в водоеме на территории Железнодорожного района мешка с одеждой, сшитого наподобие человека. Останки домашнего животного направлены на исследование, но предположительно это был баран или овечка, потому что в том же мешке были обнаружены уши этого домашнего животного», — пояснил Горелых. Полковник добавил, что по итогам проверки будет вынесено обоснованное процессуальное решение. Жуткий черный полиэтиленовый мешок, напоминающий по форме человеческое тело, нашел в пруду рыбак. В мешке находились сшитые нитками брюки и рубашка, внутри одежды — куски мяса животного. Вместо головы человека была часть окорока. Странный муляж был перемотан скотчем и очень походил на упакованный в полиэтилен труп. Полиция начала поиски авторов «шутки». Всех, кому что-либо известно о загадочном мешке, просят позвонить по телефону 02.

Мясо, обнаруженное в мешке в форме человеческого тела в пруду Екатеринбурга, отправлено на исследование. Однако можно предположить, что это фрагменты туши барана, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники службы участковых уполномоченных отдела полиции № 10 УМВД по Екатеринбургу продолжают проверочные мероприятия по факту обнаружения в водоеме на территории Железнодорожного района мешка с одеждой, сшитого наподобие человека. Останки домашнего животного направлены на исследование, но предположительно это был баран или овечка, потому что в том же мешке были обнаружены уши этого домашнего животного», — пояснил Горелых. Полковник добавил, что по итогам проверки будет вынесено обоснованное процессуальное решение. Жуткий черный полиэтиленовый мешок, напоминающий по форме человеческое тело, нашел в пруду рыбак. В мешке находились сшитые нитками брюки и рубашка, внутри одежды — куски мяса животного. Вместо головы человека была часть окорока. Странный муляж был перемотан скотчем и очень походил на упакованный в полиэтилен труп. Полиция начала поиски авторов «шутки». Всех, кому что-либо известно о загадочном мешке, просят позвонить по телефону 02.