Предприниматели из ЯНАО стали победителями всероссийского конкурса

Проекты ямальских бизнесменов признали на всероссийском уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках Петербургского международного экономического форума подвели итоги Всероссийского конкурса, в котором победителями стали два проекта из ЯНАО. Их представили предприниматели из Ноябрьска и Муравленко, сообщил в своем telegram-канале центр «Мой Бизнес».

«Победителем Всероссийского конкурса стал Ноябрьский проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей от центра когнитивных технологий «Уникум». Семейный центр «Семицветик» из города Муравленко стал лауреатом в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания», — сообщается в telegram-канале «Мой бизнес».

Всероссийский конкурс был направлен на выявление лучших социальных бизнес практик среди малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организации. Тем самым, поддерживая и развивая идеи направленные на социальные ответственности на территории округа.

Ранее URA.RU рассказывало, как предприниматели из ЯНАО расширяют свой бизнес, распространяя франшизы на другие регионы. В масштабировании ямальских проектов предпринимателям помогает центр «Мой бизнес».