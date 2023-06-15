15 июня 2023

Предприниматели из ЯНАО стали победителями всероссийского конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Проекты ямальских бизнесменов признали на всероссийском уровне Фото:

В рамках Петербургского международного экономического форума подвели итоги Всероссийского конкурса, в котором победителями стали два проекта из ЯНАО. Их представили предприниматели из Ноябрьска и Муравленко, сообщил в своем telegram-канале центр «Мой Бизнес».

«Победителем Всероссийского конкурса стал Ноябрьский проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей от центра когнитивных технологий «Уникум». Семейный центр «Семицветик» из города Муравленко стал лауреатом в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания», — сообщается в telegram-канале «Мой бизнес».

Всероссийский конкурс был направлен на выявление лучших социальных бизнес практик среди малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организации. Тем самым, поддерживая и развивая идеи направленные на социальные ответственности на территории округа.

Ранее URA.RU рассказывало, как предприниматели из ЯНАО расширяют свой бизнес, распространяя франшизы на другие регионы. В масштабировании ямальских проектов предпринимателям помогает центр «Мой бизнес».

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В рамках Петербургского международного экономического форума подвели итоги Всероссийского конкурса, в котором победителями стали два проекта из ЯНАО. Их представили предприниматели из Ноябрьска и Муравленко, сообщил в своем telegram-канале центр «Мой Бизнес». «Победителем Всероссийского конкурса стал Ноябрьский проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей от центра когнитивных технологий «Уникум». Семейный центр «Семицветик» из города Муравленко стал лауреатом в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания», — сообщается в telegram-канале «Мой бизнес». Всероссийский конкурс был направлен на выявление лучших социальных бизнес практик среди малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организации. Тем самым, поддерживая и развивая идеи направленные на социальные ответственности на территории округа. Ранее URA.RU рассказывало, как предприниматели из ЯНАО расширяют свой бизнес, распространяя франшизы на другие регионы. В масштабировании ямальских проектов предпринимателям помогает центр «Мой бизнес».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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