16 июня 2023
15 июня 2023

В ХМАО полыхают пять лесных пожаров

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Три пожара тушат в Кондинском районе и два в Нефтеюганском Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Пять лесных пожаров продолжают полыхать в Ханты-Мансийском автономном округе, ландшафтных возгораний нет. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«В Югре проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров. В Кондинском районе — три пожара на общей площади 189 гектаров, в Нефтеюганском районе — два пожара на площади 19,7 гектаров, один из которых локализован на площади 2,7 гектара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ХМАО и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России в текущем сезоне. Еще неделю назад, 10 июня, площадь пожаров в ХМАО составляла 5475 гектаров.

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Пять лесных пожаров продолжают полыхать в Ханты-Мансийском автономном округе, ландшафтных возгораний нет. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В Югре проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров. В Кондинском районе — три пожара на общей площади 189 гектаров, в Нефтеюганском районе — два пожара на площади 19,7 гектаров, один из которых локализован на площади 2,7 гектара», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ХМАО и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России в текущем сезоне. Еще неделю назад, 10 июня, площадь пожаров в ХМАО составляла 5475 гектаров.
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