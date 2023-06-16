В ХМАО полыхают пять лесных пожаров

17 июня 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Три пожара тушат в Кондинском районе и два в Нефтеюганском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Пять лесных пожаров продолжают полыхать в Ханты-Мансийском автономном округе, ландшафтных возгораний нет. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В Югре проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров. В Кондинском районе — три пожара на общей площади 189 гектаров, в Нефтеюганском районе — два пожара на площади 19,7 гектаров, один из которых локализован на площади 2,7 гектара», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ХМАО и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России в текущем сезоне. Еще неделю назад, 10 июня, площадь пожаров в ХМАО составляла 5475 гектаров.

Пять лесных пожаров продолжают полыхать в Ханты-Мансийском автономном округе, ландшафтных возгораний нет. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В Югре проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров. В Кондинском районе — три пожара на общей площади 189 гектаров, в Нефтеюганском районе — два пожара на площади 19,7 гектаров, один из которых локализован на площади 2,7 гектара», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ХМАО и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России в текущем сезоне. Еще неделю назад, 10 июня, площадь пожаров в ХМАО составляла 5475 гектаров.