В ХМАО полыхают пять лесных пожаров

Три пожара тушат в Кондинском районе и два в Нефтеюганском
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Пять лесных пожаров продолжают полыхать в Ханты-Мансийском автономном округе, ландшафтных возгораний нет. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«В Югре проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров. В Кондинском районе — три пожара на общей площади 189 гектаров, в Нефтеюганском районе — два пожара на площади 19,7 гектаров, один из которых локализован на площади 2,7 гектара», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ХМАО и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России в текущем сезоне. Еще неделю назад, 10 июня, площадь пожаров в ХМАО составляла 5475 гектаров.
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