ХМАО и Свердловская область стали самыми пожароопасными регионами в России

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России. Об этом завила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.
«По сводкам, [самые пожароопасные регионы] Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше пяти тысяч гектаров горит. Алтайский край — около четырех тысяч, и Свердловская область», — сообщила Абрамченко в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 июня площадь пожаров в ХМАО составила 5475 гектаров. В ликвидации действующих возгораний задействовано свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры. В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась. По данным на 11 июня, она составляет 368,3 гектара.
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