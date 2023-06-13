ХМАО и Свердловская область стали самыми пожароопасными регионами в России

ХМАО и Свердловская область стали самыми пожароопасным регионами в России
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
ХМАО лидирует в рейтинге самых пожароопасных регионов в России Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России. Об этом завила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

«По сводкам, [самые пожароопасные регионы] Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше пяти тысяч гектаров горит. Алтайский край — около четырех тысяч, и Свердловская область», — сообщила Абрамченко в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 июня площадь пожаров в ХМАО составила 5475 гектаров. В ликвидации действующих возгораний задействовано свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры. В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась. По данным на 11 июня, она составляет 368,3 гектара.

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Свердловская область признаны самыми пожароопасными регионами в России. Об этом завила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. «По сводкам, [самые пожароопасные регионы] Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше пяти тысяч гектаров горит. Алтайский край — около четырех тысяч, и Свердловская область», — сообщила Абрамченко в интервью РИА Новости. Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 июня площадь пожаров в ХМАО составила 5475 гектаров. В ликвидации действующих возгораний задействовано свыше 500 работников Авиалесоохраны Югры. В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась. По данным на 11 июня, она составляет 368,3 гектара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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