Синоптики предупредили челябинцев о дождливой неделе

«Гисметео»: предстоящая неделя в Челябинске ожидается дождливой

Дожди в Челябинске пройдут несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предстоящая неделя с 19 по 25 июня в Челябинске ожидается дождливой. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«В Челябинске в предстоящую неделю дожди ожидаются 19, 20, 21 и 24 июня. Также до выходных прогнозируется прохладная погода, дневные температуры составят 13-18 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

Заморозки не прогнозируются, но 20 и 21 июня ночью похолодает до +6 градусов. Тепло вернется в Челябинск к выходным. В субботу, 24 июня, столбики термометров поднимутся до +22 градусов, в воскресенье, 25 июня, потеплеет до +27 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. По их прогнозу, к началу июля столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки.