18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Синоптики предупредили челябинцев о дождливой неделе

«Гисметео»: предстоящая неделя в Челябинске ожидается дождливой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая гроза. Челябинск, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, поток
Дожди в Челябинске пройдут несколько дней Фото:

Предстоящая неделя с 19 по 25 июня в Челябинске ожидается дождливой. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«В Челябинске в предстоящую неделю дожди ожидаются 19, 20, 21 и 24 июня. Также до выходных прогнозируется прохладная погода, дневные температуры составят 13-18 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

Заморозки не прогнозируются, но 20 и 21 июня ночью похолодает до +6 градусов. Тепло вернется в Челябинск к выходным. В субботу, 24 июня, столбики термометров поднимутся до +22 градусов, в воскресенье, 25 июня, потеплеет до +27 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. По их прогнозу, к началу июля столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предстоящая неделя с 19 по 25 июня в Челябинске ожидается дождливой. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «В Челябинске в предстоящую неделю дожди ожидаются 19, 20, 21 и 24 июня. Также до выходных прогнозируется прохладная погода, дневные температуры составят 13-18 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». Заморозки не прогнозируются, но 20 и 21 июня ночью похолодает до +6 градусов. Тепло вернется в Челябинск к выходным. В субботу, 24 июня, столбики термометров поднимутся до +22 градусов, в воскресенье, 25 июня, потеплеет до +27 градусов. Ранее синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. По их прогнозу, к началу июля столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...