Синоптики «Гисметео»: жара вернется в Челябинск к 26 июня

Погода наладится уже на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск вернется жаркая погода на следующей неделе, к началу июля столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки. Прогноз предоставили метеорологи сайта «Гисметео».

«Летняя температура вернется в Челябинск к 24 июня, воздух прогреется до 24 градусов. После небольшого однодневного спада с 26 июня столбик термометра начнет приближаться к 30-градусной отметке», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, потеплению будут сопутствовать дожди, а жаркой погоде — грозы. Вместе с осадками придет сильная облачность и ветер порывами до 12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о том, что на челябинских озерах похолодает к выходным. В окрестностях популярных озер Челябинской области, таких как Тургояк, Увильды, Кисегач и Еловое, температура опустилась до +18…+20 градусов.