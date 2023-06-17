17 июня 2023
16 июня 2023

Синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жара. Скрин

Синоптики «Гисметео»: жара вернется в Челябинск к 26 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Погода наладится уже на следующей неделе Фото:

В Челябинск вернется жаркая погода на следующей неделе, к началу июля столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки. Прогноз предоставили метеорологи сайта «Гисметео».

«Летняя температура вернется в Челябинск к 24 июня, воздух прогреется до 24 градусов. После небольшого однодневного спада с 26 июня столбик термометра начнет приближаться к 30-градусной отметке», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, потеплению будут сопутствовать дожди, а жаркой погоде — грозы. Вместе с осадками придет сильная облачность и ветер порывами до 12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о том, что на челябинских озерах похолодает к выходным. В окрестностях популярных озер Челябинской области, таких как Тургояк, Увильды, Кисегач и Еловое, температура опустилась до +18…+20 градусов.

К началу июля в Челябинск вернется жаркая погода
К началу июля в Челябинск вернется жаркая погода

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В Челябинск вернется жаркая погода на следующей неделе, к началу июля столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки. Прогноз предоставили метеорологи сайта «Гисметео». «Летняя температура вернется в Челябинск к 24 июня, воздух прогреется до 24 градусов. После небольшого однодневного спада с 26 июня столбик термометра начнет приближаться к 30-градусной отметке», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, потеплению будут сопутствовать дожди, а жаркой погоде — грозы. Вместе с осадками придет сильная облачность и ветер порывами до 12 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о том, что на челябинских озерах похолодает к выходным. В окрестностях популярных озер Челябинской области, таких как Тургояк, Увильды, Кисегач и Еловое, температура опустилась до +18…+20 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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