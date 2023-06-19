Медсестра из Златоуста осуждена за подделку сертификатов о вакцинации

Женщина за деньги подделывала сертификаты о вакцинации от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте Челябинской области осуждена медсестра, которая подделывала сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили 19 июня в пресс-службе Златоустовского городского суда.

«Суд установил, что обвиняемая, работая медсестрой, подделывала сертификаты о вакцинации от COVID-19 с индивидуальным QR-кодом. Она вносила данные о прохождении процедуры за денежное вознаграждение от лиц, которые не проходили иммунизацию. Она приговорена к ограничению свободы сроком на один год по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», — уточнили в пресс-службе.

Женщина действовала по предварительному сговору с другим местным жителем. Он получил аналогичное наказание. Решение суд вынес с учетом смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние, способствование раскрытию и расследованию преступлений.