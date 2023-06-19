Медсестра из Златоуста осуждена за подделку сертификатов о вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников ГУФСИН СО от коронавирусной инфекции COVID-19. Екатеринбург, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, спутник v, лекарсто от covid, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, прививочная компания, прививочный сертификат
Женщина за деньги подделывала сертификаты о вакцинации от COVID-19 Фото:

В Златоусте Челябинской области осуждена медсестра, которая подделывала сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили 19 июня в пресс-службе Златоустовского городского суда.

«Суд установил, что обвиняемая, работая медсестрой, подделывала сертификаты о вакцинации от COVID-19 с индивидуальным QR-кодом. Она вносила данные о прохождении процедуры за денежное вознаграждение от лиц, которые не проходили иммунизацию. Она приговорена к ограничению свободы сроком на один год по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», — уточнили в пресс-службе.

Женщина действовала по предварительному сговору с другим местным жителем. Он получил аналогичное наказание. Решение суд вынес с учетом смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние, способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области осуждена медсестра, которая подделывала сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом URA.RU сообщили 19 июня в пресс-службе Златоустовского городского суда. «Суд установил, что обвиняемая, работая медсестрой, подделывала сертификаты о вакцинации от COVID-19 с индивидуальным QR-кодом. Она вносила данные о прохождении процедуры за денежное вознаграждение от лиц, которые не проходили иммунизацию. Она приговорена к ограничению свободы сроком на один год по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», — уточнили в пресс-службе. Женщина действовала по предварительному сговору с другим местным жителем. Он получил аналогичное наказание. Решение суд вынес с учетом смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние, способствование раскрытию и расследованию преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...