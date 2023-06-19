В Челябинске изменят маршруты трамваи №5, №6, №17, №20 и №22
В Челябинске трамваи №5, №6, №17, №20 и №22 временно изменят свои маршруты из-за капитального ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-центре областной службы перевозчика.
«С 22:00 20 июня до 1 июля закрывается движение трамваев №5, №6, №17, №20 и №22 на участках дороги по улице Карла Маркса от улиц Российской до Цвиллинга, по улице Российской от улиц Карла Маркса до Труда. Будет производиться капитальный ремонт трамвайных путей», — уточнили в пресс-центре.
Трамвай №17 в эти дни ходить не будет. Другие трамваи будут следовать по следующим маршрутам (в оба направления):
- Трамвай №5 — «Завод имени Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК».
- Трамвай №6 — «ЧТЗ — Российская — Теплотехнический институт — Кирова — Завод имени Колющенко».
- Трамвай №20 — «ЧМК — Теплотехнический институт — Российская — Трамвайное депо №1».
- Трамвай №22 — «Чичерина — Теплотехнический институт — Российская — Чистопольская».
- Трамваи будут двигаться в обход ремонтируемых путей
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