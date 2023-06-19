В Челябинске пять трамваев временно изменят маршруты. Карта

20 июня 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В Челябинске изменят маршруты трамваи №5, №6, №17, №20 и №22 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске трамваи №5, №6, №17, №20 и №22 временно изменят свои маршруты из-за капитального ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-центре областной службы перевозчика. «С 22:00 20 июня до 1 июля закрывается движение трамваев №5, №6, №17, №20 и №22 на участках дороги по улице Карла Маркса от улиц Российской до Цвиллинга, по улице Российской от улиц Карла Маркса до Труда. Будет производиться капитальный ремонт трамвайных путей», — уточнили в пресс-центре. Трамвай №17 в эти дни ходить не будет. Другие трамваи будут следовать по следующим маршрутам (в оба направления): Трамвай №5 — «Завод имени Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК».

Трамвай №6 — «ЧТЗ — Российская — Теплотехнический институт — Кирова — Завод имени Колющенко».

Трамвай №20 — «ЧМК — Теплотехнический институт — Российская — Трамвайное депо №1».

Трамвай №22 — «Чичерина — Теплотехнический институт — Российская — Чистопольская».

Трамваи будут двигаться в обход ремонтируемых путей Карта: Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт»



В Челябинске трамваи №5, №6, №17, №20 и №22 временно изменят свои маршруты из-за капитального ремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-центре областной службы перевозчика. «С 22:00 20 июня до 1 июля закрывается движение трамваев №5, №6, №17, №20 и №22 на участках дороги по улице Карла Маркса от улиц Российской до Цвиллинга, по улице Российской от улиц Карла Маркса до Труда. Будет производиться капитальный ремонт трамвайных путей», — уточнили в пресс-центре. Трамвай №17 в эти дни ходить не будет. Другие трамваи будут следовать по следующим маршрутам (в оба направления):