19 июня 2023

В двух районах ХМАО приняты в эксплуатацию новые амбулатории

В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО сданы в эксплуатацию новые амбулатории
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, поликлиника, медицина, больница, пациент
В амбулаториях предусмотрены дневные стационары Фото:

В селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района (ХМАО) приняты в эксплуатацию две врачебные амбулатории. Об этом сообщает правительство округа.

«Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. В ходе заседания состоялась общественная приемка двух объектов здравоохранения, построенных в селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

Уточняется, что медицинские учреждения рассчитаны на 24 посещения в смену. В амбулаториях предусмотрены дневные стационары и девять кабинетов для оказания врачебной помощи. Площадь каждого объекта составляет 540 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказало, что новое здание врачебной амбулатории открылось в поселке Малиновском (ХМАО). Прием населения ведется с 22 мая.

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В селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района (ХМАО) приняты в эксплуатацию две врачебные амбулатории. Об этом сообщает правительство округа. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. В ходе заседания состоялась общественная приемка двух объектов здравоохранения, построенных в селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что медицинские учреждения рассчитаны на 24 посещения в смену. В амбулаториях предусмотрены дневные стационары и девять кабинетов для оказания врачебной помощи. Площадь каждого объекта составляет 540 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что новое здание врачебной амбулатории открылось в поселке Малиновском (ХМАО). Прием населения ведется с 22 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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