В двух районах ХМАО приняты в эксплуатацию новые амбулатории

В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО сданы в эксплуатацию новые амбулатории

20 июня 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

В амбулаториях предусмотрены дневные стационары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района (ХМАО) приняты в эксплуатацию две врачебные амбулатории. Об этом сообщает правительство округа. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. В ходе заседания состоялась общественная приемка двух объектов здравоохранения, построенных в селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что медицинские учреждения рассчитаны на 24 посещения в смену. В амбулаториях предусмотрены дневные стационары и девять кабинетов для оказания врачебной помощи. Площадь каждого объекта составляет 540 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что новое здание врачебной амбулатории открылось в поселке Малиновском (ХМАО). Прием населения ведется с 22 мая.

В селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района (ХМАО) приняты в эксплуатацию две врачебные амбулатории. Об этом сообщает правительство округа. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. В ходе заседания состоялась общественная приемка двух объектов здравоохранения, построенных в селах Болчары Октябрьского района и Малый Атлым Кондинского района», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства. Уточняется, что медицинские учреждения рассчитаны на 24 посещения в смену. В амбулаториях предусмотрены дневные стационары и девять кабинетов для оказания врачебной помощи. Площадь каждого объекта составляет 540 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что новое здание врачебной амбулатории открылось в поселке Малиновском (ХМАО). Прием населения ведется с 22 мая.