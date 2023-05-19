В поселке ХМАО открыли новую амбулаторию

В поселке Малиновском новая амбулатория начнет прием пациентов с 22 мая

20 мая 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

К медучреждению прикреплено более двух тысяч жителей Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Малиновском (ХМАО) открылось новое здание врачебной амбулатории. В официальном telegram-канале администрации Советского района сообщается, что медучреждение начнет принимать пациентов с 22 мая. «В Малиновском открылась врачебная амбулатория, которая располагается в новом одноэтажном здании общей площадью 415,2 кв. м. Прием населения начнется с 22 мая», — говорится в сообщении. Уточняется, что жители поселка смогут обратиться к терапевту, педиатру и зубному врачу, провести вакцинацию и получить первичную врачебную медико-санитарную помощь в условиях дневного стационара. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Локосово Сургутского района ХМАО на месяц задерживается ввод в эксплуатацию амбулатории, заказчиком которой является управление капитального строительства Югры. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, строительные работы должны были завершить 10 декабря 2022 года.

В поселке Малиновском (ХМАО) открылось новое здание врачебной амбулатории. В официальном telegram-канале администрации Советского района сообщается, что медучреждение начнет принимать пациентов с 22 мая. «В Малиновском открылась врачебная амбулатория, которая располагается в новом одноэтажном здании общей площадью 415,2 кв. м. Прием населения начнется с 22 мая», — говорится в сообщении. Уточняется, что жители поселка смогут обратиться к терапевту, педиатру и зубному врачу, провести вакцинацию и получить первичную врачебную медико-санитарную помощь в условиях дневного стационара. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Локосово Сургутского района ХМАО на месяц задерживается ввод в эксплуатацию амбулатории, заказчиком которой является управление капитального строительства Югры. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, строительные работы должны были завершить 10 декабря 2022 года.