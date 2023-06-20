Компания из Екатеринбурга предъявила иск пермскому производителю бумаги

21 июня 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Свердловская компания предъявила иск пермскому производителю бумаги Фото: Екатерина Демина © URA.RU Компания из Екатеринбурга ООО Торговый Дом «Батик» предъявила иск производителю бумаги ООО «Кама» из Краснокамска (Пермский край). Об этом сообщается в определении на сайте арбитражного суда Свердловской области. «Исковое заявление ООО „Батик“ к ООО „Кама“ о взыскании задолженности принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 3 июля в Екатеринбурге», — указано в определении суда. Согласно данным сервиса СБИС, сумма иска свердловской компании к пермскому производителю бумаги и картона составляет 9 миллионов 495 тысяч рублей. По информации сервиса, ТД «Батик» занимается производством спецодежды и форменной одежды, а предприятие «Кама» является одним из крупнейших поставщиков бумаги и картона. Ранее URA.RU писало, что ООО «Кама» (Пермский край) стало первым в России специализированным производством мелованного картона и бумаги. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Прикамья — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».

Компания из Екатеринбурга ООО Торговый Дом «Батик» предъявила иск производителю бумаги ООО «Кама» из Краснокамска (Пермский край). Об этом сообщается в определении на сайте арбитражного суда Свердловской области. «Исковое заявление ООО „Батик“ к ООО „Кама“ о взыскании задолженности принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 3 июля в Екатеринбурге», — указано в определении суда. Согласно данным сервиса СБИС, сумма иска свердловской компании к пермскому производителю бумаги и картона составляет 9 миллионов 495 тысяч рублей. По информации сервиса, ТД «Батик» занимается производством спецодежды и форменной одежды, а предприятие «Кама» является одним из крупнейших поставщиков бумаги и картона. Ранее URA.RU писало, что ООО «Кама» (Пермский край) стало первым в России специализированным производством мелованного картона и бумаги. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Прикамья — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».