20 июня 2023

Компания из Екатеринбурга предъявила иск пермскому производителю бумаги

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск производства офсетной бумаги на Туринском целлюлозно-бумажном заводе Свердловская область. Туринск
Свердловская компания предъявила иск пермскому производителю бумаги Фото:

Компания из Екатеринбурга ООО Торговый Дом «Батик» предъявила иск производителю бумаги ООО «Кама» из Краснокамска (Пермский край). Об этом сообщается в определении на сайте арбитражного суда Свердловской области.

«Исковое заявление ООО „Батик“ к ООО „Кама“ о взыскании задолженности принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 3 июля в Екатеринбурге», — указано в определении суда.

Согласно данным сервиса СБИС, сумма иска свердловской компании к пермскому производителю бумаги и картона составляет 9 миллионов 495 тысяч рублей. По информации сервиса, ТД «Батик» занимается производством спецодежды и форменной одежды, а предприятие «Кама» является одним из крупнейших поставщиков бумаги и картона.

Ранее URA.RU писало, что ООО «Кама» (Пермский край) стало первым в России специализированным производством мелованного картона и бумаги. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Прикамья — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».

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Компания из Екатеринбурга ООО Торговый Дом «Батик» предъявила иск производителю бумаги ООО «Кама» из Краснокамска (Пермский край). Об этом сообщается в определении на сайте арбитражного суда Свердловской области. «Исковое заявление ООО „Батик“ к ООО „Кама“ о взыскании задолженности принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 3 июля в Екатеринбурге», — указано в определении суда. Согласно данным сервиса СБИС, сумма иска свердловской компании к пермскому производителю бумаги и картона составляет 9 миллионов 495 тысяч рублей. По информации сервиса, ТД «Батик» занимается производством спецодежды и форменной одежды, а предприятие «Кама» является одним из крупнейших поставщиков бумаги и картона. Ранее URA.RU писало, что ООО «Кама» (Пермский край) стало первым в России специализированным производством мелованного картона и бумаги. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Прикамья — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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