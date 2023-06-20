Организаторы фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге запустят прямую трансляцию на Wink

Посетить музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге, не выходя из дома, сможет любой житель России. Как сообщили URA.RU представители «Ростелеком», Ural Music Night будут транслировать в прямом эфире на видеосервисе Wink.
«В этом году трансляция будет выводиться не только в эфир телекомпании „ОТВ“, на сайт и в паблики Ural Music Night, но и в видеосервис Wink. Благодаря этому выступления музыкантов увидит вся страна», — рассказал вице-президент, директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Выступления артистов в онлайн-режиме можно будет посмотреть на кнопке 000.
Всего в трансляции будет задействовано 14 площадок: стадион «Екатеринбург-Арена», Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Окружной дом офицеров ЦВО, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова, «Синара Центр» и Харитоновский сад. По словам директора «Ночи музыки» Евгения Горенбурга, подобное решение поможет расширить масштабы фестиваля до федерального уровня.
Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день на сцену выйдут барды Тимур Шаов, Константин Завалин, певица Юлия Чичерина, группы «Зверобой», Billy’s band и RSAC.
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