20 июня 2023

Организаторы фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге запустят прямую трансляцию на Wink

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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, кошелева кристина
Послушать любимых артистов можно будет в прямом эфире Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Посетить музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге, не выходя из дома, сможет любой житель России. Как сообщили URA.RU представители «Ростелеком», Ural Music Night будут транслировать в прямом эфире на видеосервисе Wink.

«В этом году трансляция будет выводиться не только в эфир телекомпании „ОТВ“, на сайт и в паблики Ural Music Night, но и в видеосервис Wink. Благодаря этому выступления музыкантов увидит вся страна», — рассказал вице-президент, директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Выступления артистов в онлайн-режиме можно будет посмотреть на кнопке 000.

Всего в трансляции будет задействовано 14 площадок: стадион «Екатеринбург-Арена», Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Окружной дом офицеров ЦВО, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова, «Синара Центр» и Харитоновский сад. По словам директора «Ночи музыки» Евгения Горенбурга, подобное решение поможет расширить масштабы фестиваля до федерального уровня.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день на сцену выйдут барды Тимур Шаов, Константин Завалин, певица Юлия Чичерина, группы «Зверобой», Billy’s band и RSAC.

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Посетить музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге, не выходя из дома, сможет любой житель России. Как сообщили URA.RU представители «Ростелеком», Ural Music Night будут транслировать в прямом эфире на видеосервисе Wink. «В этом году трансляция будет выводиться не только в эфир телекомпании „ОТВ“, на сайт и в паблики Ural Music Night, но и в видеосервис Wink. Благодаря этому выступления музыкантов увидит вся страна», — рассказал вице-президент, директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Выступления артистов в онлайн-режиме можно будет посмотреть на кнопке 000. Всего в трансляции будет задействовано 14 площадок: стадион «Екатеринбург-Арена», Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Окружной дом офицеров ЦВО, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова, «Синара Центр» и Харитоновский сад. По словам директора «Ночи музыки» Евгения Горенбурга, подобное решение поможет расширить масштабы фестиваля до федерального уровня. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день на сцену выйдут барды Тимур Шаов, Константин Завалин, певица Юлия Чичерина, группы «Зверобой», Billy’s band и RSAC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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