15 июня 2023

Группа RSAC выступит на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня Фото:
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Ural Music Night

Рок-группа RSAC станет хэдлайнером музыкального фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил солист группы Феликс Бондарев в своих социальных сетях.

«Екатеринбург. Ural Music Night. 2023. После полуночи, живой состав», — заявил фронтмен. Коллектив выступит на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич».

Ранее URA.RU сообщало, что одним из возможных хэдлайнеров «Ночи музыки» может стать группа RSAC. Помимо них на сцену выйдут авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Также в уральской столице ждут известных бардов — Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.

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Рок-группа RSAC станет хэдлайнером музыкального фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил солист группы Феликс Бондарев в своих социальных сетях. «Екатеринбург. Ural Music Night. 2023. После полуночи, живой состав», — заявил фронтмен. Коллектив выступит на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич». Ранее URA.RU сообщало, что одним из возможных хэдлайнеров «Ночи музыки» может стать группа RSAC. Помимо них на сцену выйдут авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Также в уральской столице ждут известных бардов — Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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