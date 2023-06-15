Группа RSAC выступит на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

16 июня 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Рок-группа RSAC станет хэдлайнером музыкального фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил солист группы Феликс Бондарев в своих социальных сетях. «Екатеринбург. Ural Music Night. 2023. После полуночи, живой состав», — заявил фронтмен. Коллектив выступит на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич». Ранее URA.RU сообщало, что одним из возможных хэдлайнеров «Ночи музыки» может стать группа RSAC. Помимо них на сцену выйдут авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Также в уральской столице ждут известных бардов — Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.

Рок-группа RSAC станет хэдлайнером музыкального фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил солист группы Феликс Бондарев в своих социальных сетях. «Екатеринбург. Ural Music Night. 2023. После полуночи, живой состав», — заявил фронтмен. Коллектив выступит на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич». Ранее URA.RU сообщало, что одним из возможных хэдлайнеров «Ночи музыки» может стать группа RSAC. Помимо них на сцену выйдут авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер». Также в уральской столице ждут известных бардов — Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.