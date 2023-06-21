Президент России признал заслуги двух жительниц Тюмени

Владимир Путин наградил почетными грамотами ректора ТОГИРРО и учительницу из Тюмени

Президент отметил заслуги тюменок в сфере образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами за заслуги в сфере образования ректора «Тюменского областного госинститута развития регионального образования», а также одну из учительниц из Тюмени. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Указ президента. Наградить почетной грамотой Ройтблат Ольгу Владимировну, ректора „Тюменского областного госинститута развития регионального образования“, Могильную Татьяну Юрьевну, учителя „Физико-математической школы“», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

Тюменки получили награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Как ранее писало URA.RU, президент РФ также присвоил почетное звание электромеханику из Тюмени.