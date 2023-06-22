Песков: на Западе поняли фразу Путина «Хрен им»

Песков: на Западе поняли ответ Путина на попытки Запада сократить ядерное оружие в РФ
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Запад уловил послание Владимира Путина Фото:

На Западе поняли смысл слов президента России Владимира Путина «Хрен им», которая была адресована в ответ на попытки склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на предложение журналиста самим переводить выражения, непонятные для англоговорящих стран.

«Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский, это нормальное лингвистическое явление. Основной смысл они [британцы] поняли», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Путин заявил, что ядерное вооружение будет использовано Россией только в случае угрозы территориальной целостности и независимости страны. Он отметил, что сейчас нет необходимости прибегать к ядерному арсеналу. В ответ на попытки западных государств склонить РФ к диалогу по сокращению вооружения, российский лидер ответил: «Хрен им».

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На Западе поняли смысл слов президента России Владимира Путина «Хрен им», которая была адресована в ответ на попытки склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на предложение журналиста самим переводить выражения, непонятные для англоговорящих стран. «Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский, это нормальное лингвистическое явление. Основной смысл они [британцы] поняли», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Путин заявил, что ядерное вооружение будет использовано Россией только в случае угрозы территориальной целостности и независимости страны. Он отметил, что сейчас нет необходимости прибегать к ядерному арсеналу. В ответ на попытки западных государств склонить РФ к диалогу по сокращению вооружения, российский лидер ответил: «Хрен им».
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