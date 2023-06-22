Коттедж продается за 50 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) продается дом с колоннами. Он находится в 15-20 минутах езды от центра Перми и стоит 50 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Продается уникальный дом с колоннами. 15-20 минут до центра Перми. Тихое, спокойное место. Рядом лес и чистый ручей. Стоимость — 50 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На первом этаже дома находятся котельная, комната отдыха и душевая. На втором этаже расположен санузел с джакузи, холл, гостиная, кухня-столовая и спальня. Третий этаж занимают три спальни и комната под кинозал. На территории участка находится беседка из кирпича с зоной барбекю и бассейном.Также есть небольшой сад с яблонями, грушей, сливой, вишней и виноградом.

Ранее URA.RU писало, что в пермском микрорайоне Верхняя Курья продается коттедж с кинотеатром и бассейном. Дом продается без ремонта, но с подключенными коммуникациями.

Коттедж находится в Пермском муниципальном округе Сайт Avito

Внутри коттеджа есть колонны Сайт Avito

На втором этаже расположен санузел с джакузи Сайт Avito