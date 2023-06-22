В Перми каждый сможет сыграть на музыкальных инструментах для глухих

В пермском доме-музее Василия Каменского гостям презентуют и дадут сыграть на необычных музыкальных инструментах — они предназначены для глухих. 25 июня здесь покажут спектакль учеников и педагогов инклюзивной мастерской «Будетляне» «Заплетенцы трав». После чего зрители и смогут сами попробовать поиграть, сообщают в Пермском краеведческом музее.
«На этот раз вы сами станете поэтами и музыкантами: вы сможете сыграть на инструментах, создать совместную музыкальную импровизацию и поговорить на поэтическом языке. Специалисты узнают об авторской реабилитационной методике и уникальности музыкальных инструментов, созданных в инклюзивной мастерской „Будетляне“. Эти музыкальные инструменты доступны для детей и взрослых с особенностями развития, в том числе для глухих людей», — сообщается на сайте музея.
После спектакля кроме презентации музыкальных инструментов состоится и программа музыкальной арт-медиации. Мероприятие пройдет 25 июня в селе Троица, где расположен дом-музей Василия Каменского.
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