22 июня 2023

В Перми каждый сможет сыграть на музыкальных инструментах для глухих

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Язык жестов. Екатеринбург, глухонемые, глухие, язык жестов
Глухие могут общаться не только на жестами, но и с помощью музыки Фото:

В пермском доме-музее Василия Каменского гостям презентуют и дадут сыграть на необычных музыкальных инструментах — они предназначены для глухих. 25 июня здесь покажут спектакль учеников и педагогов инклюзивной мастерской «Будетляне» «Заплетенцы трав». После чего зрители и смогут сами попробовать поиграть, сообщают в Пермском краеведческом музее.

«На этот раз вы сами станете поэтами и музыкантами: вы сможете сыграть на инструментах, создать совместную музыкальную импровизацию и поговорить на поэтическом языке. Специалисты узнают об авторской реабилитационной методике и уникальности музыкальных инструментов, созданных в инклюзивной мастерской „Будетляне“. Эти музыкальные инструменты доступны для детей и взрослых с особенностями развития, в том числе для глухих людей», — сообщается на сайте музея.

После спектакля кроме презентации музыкальных инструментов состоится и программа музыкальной арт-медиации. Мероприятие пройдет 25 июня в селе Троица, где расположен дом-музей Василия Каменского.

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В пермском доме-музее Василия Каменского гостям презентуют и дадут сыграть на необычных музыкальных инструментах — они предназначены для глухих. 25 июня здесь покажут спектакль учеников и педагогов инклюзивной мастерской «Будетляне» «Заплетенцы трав». После чего зрители и смогут сами попробовать поиграть, сообщают в Пермском краеведческом музее. «На этот раз вы сами станете поэтами и музыкантами: вы сможете сыграть на инструментах, создать совместную музыкальную импровизацию и поговорить на поэтическом языке. Специалисты узнают об авторской реабилитационной методике и уникальности музыкальных инструментов, созданных в инклюзивной мастерской „Будетляне“. Эти музыкальные инструменты доступны для детей и взрослых с особенностями развития, в том числе для глухих людей», — сообщается на сайте музея. После спектакля кроме презентации музыкальных инструментов состоится и программа музыкальной арт-медиации. Мероприятие пройдет 25 июня в селе Троица, где расположен дом-музей Василия Каменского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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